AÖF Bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman yapılır? 2019 AÖF kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır? Soruları onbinlerce AÖF öğrencisinin merakla beklediği cevaplardan biri oldu. Geçtiğimiz haftalarda AÖF güz dönemi final sınavları ile sona ermişti. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından da AÖF Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemlerinin nasıl yapılacağı merak edilmeye başladı. İşte detaylar...

AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILIR?

AÖF Bahar dönemi kayıt yenileme, 11 Şubat 2019-22 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

“Kayıt yenileme, Ders Seçimi (Ekle-Sil) işlemi ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.” Ders seçim işlemi aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılabilecek. AÖF kayıt yenileme ücretleri Ziraat Bankası ATM'lerinden yatırılabilecek. Öğrencilerin aof.anadolu.edu.tr adresinden kayıt yenileme işleminin gerçekleştirildiğini kontrol etmesi gerekiyor.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Kayıt yenileme için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz: Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme (Ders seçimi işleminizi yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.) İnternet Bankacılığı ile Ödeme, ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)  Mobil Bankacılık ile Ödeme Kayıt yenilemenin son günü İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23.30’a kadar ödeme yapılabilecektir.