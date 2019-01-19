2019 AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? Üniversiteli öğrencilerin merak ettiği konulardan birisi oldu. AÖF güz dönemi final sınavlarını tamamlamasının ardından öğrenime devam etmek için yapılması zorunlu olan kayıt yenileme tarihleri araştırılıyor.

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?

2019 AÖF kayıt yenileme işlemleri, 11 Şubat 2019- 22 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

2019 AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafındna yapılan açıklamaya göre, kayıt yenileme işlemlerinde bir yeni sisteme gidildi.

“Kayıt yenileme, Ders Seçimi (Ekle-Sil) işlemi ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.” Ders seçim işlemi aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılabilecek. AÖF kayıt yenileme ücretleri Ziraat Bankası ATM'lerinden yatırılabilecek. Öğrencilerin aof.anadolu.edu.tr adresinden kayıt yenileme işleminin gerçekleştirildiğini kontrol etmesi gerekiyor.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NASIL YATIRILACAK?

Kayıt yenileme için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz: Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme (Ders seçimi işleminizi yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.) İnternet Bankacılığı ile Ödeme, ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)  Mobil Bankacılık ile Ödeme Kayıt yenilemenin son günü İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23.30’a kadar ödeme yapılabilecektir.