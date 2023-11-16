Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi ara sınavları 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde düzenlenecek. Dönem sonu sınavı olarak da bilinen final sınavları ise 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınavları yüz yüze yapılacak. Bu nedenle sınav yerleri büyük önem önem taşıyor. Sınav yerleri sınav giriş belgelerinin yayınlanmasıyla birlikte belli olacak. Sınav giriş belgelerinin ise ne zaman açıklanacağı henüz belli değil.