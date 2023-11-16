AÖF sınav giriş belgeleri ne zaman çıkacak? 2023 - 2024 AÖF sınav yeri tarihi
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF 2023 - 2024 sınav takviminin belli olmasıyla birlikte AÖF öğrencileri vize sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte AÖF vize sınav giriş belgesi ile ilgili merak edilen detaylar...
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF 2023 - 2024 vize tarihi öncesinde vize sınav giriş belgeleri merak edilip araştırılıyor. Sınav giriş belgesinin açıklanmasıyla birlikte sınav yerleri de açıklanmış olacak. Peki, AÖF sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen sorunun cevabı...
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi ara sınavları 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde düzenlenecek. Dönem sonu sınavı olarak da bilinen final sınavları ise 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
AÖF bahar dönemi ara sınavları 20-21 Nisan 2024 tarihinde, dönem sonu final sınavları da 25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde uygulanacak. Yaz okulu sınavı ise 17 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF sınavları yüz yüze yapılacak. Bu nedenle sınav yerleri büyük önem önem taşıyor. Sınav yerleri sınav giriş belgelerinin yayınlanmasıyla birlikte belli olacak. Sınav giriş belgelerinin ise ne zaman açıklanacağı henüz belli değil.