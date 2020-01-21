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HaberlerGündem

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF sınav soru ve cevapları burada...

AÖF sınavına giren adayların merakla beklediği soru ve cevap kitapçığı yayımlandı. Soru ve cevapları kontrol eden adayların şimdi gözü AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihte. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu 2020 AÖF final sınava giren Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin gündeminde. AÖF final sınavı 18 - 19 Ocak 2020 tarihlerinde öğrencilerin katılımı ile gerçekleşmişti. Bugün ise AÖF sınav soru ve cevapları yayınlandı. 2020 AÖF sınavına dair detaylar haberimizde.

AÖF SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi sınav soruları yayınlandı. Anadolu Mobil uygulaması ve eKampüs Sisteminden sorulara erişebilirsiniz.

E KAMPÜS SİSTEMİNE GİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair Anadolu Üniversitesi'nden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak önümüzdeki 2 hafta içerisinde sonuçların açıklanması bekleniyor.

AÖF SINAV GEÇME NOTU

Kredili geçme sisteminde alacağınız notlara göre harf karşılıkları aşağıdaki gibidir:

84 – 100--AA--4,00 (GEÇTİ)
77 – 83--_AB--3,70 (GEÇTİ)
71 – 76--_BA--3,30 (GEÇTİ)
66 – 70--_BB--3,00 (GEÇTİ)
61 – 65--_BC--2,70 (GEÇTİ)
56 – 60--_CB--2,30 (GEÇTİ)
50 – 55--_CC--2,00 (GEÇTİ)
46 – 49--_CD--1,70 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)
40 – 45--_DC--1,30 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)
33 – 39--_DD--1,00 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)
0 – 32----FF--0,00 (KALDI)

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

 BAHAR DÖNEMİ
Kayıt Türüİnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi**Mazeretli Kayıt TarihiSüre

KAYIT YENİLEME

EKLE/SİL

- Açıköğretim
- İktisat
- İşletme		17 Şubat 2020 Pazartesi
28 Şubat 2020 Cuma		28 Şubat 2020 Cuma12 gün
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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