AÖF yani Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, bahar dönemi sınavı 13 - 14 Nisan'da öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilmişti. Öğrenciler şimdi AÖF sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. AÖF'ten gelen açıklama ve duyurular yakından takip ediliyor. AÖF Temmuz ayında yapılacak üç ders sınavının tarihini değiştirdi. İşte AÖF'ten gelen son açıklamalar...

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?

13 - 14 Nisan'da yapılan AÖF sınavının sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu öğrencilerin öncelikli soruları arasında. Ancak AÖF'ten konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Daha önce, sonuçlar sınavı takip eden 3 hafta içerisinde açıklanıyordu. AÖF bahar dönemi vize sınav sonuçlarının bu hafta ya da önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.

AÖF ÜÇ DERS SINAV TARİHİ DEĞİŞTİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2018-2019 Öğretim Yılı Akademik Takviminde yer alan ve 20 Temmuz 2019 tarihinde yapılması planlanan Üç Ders Sınav tarihi 27 Temmuz 2019 olarak değiştirildi.

2019 AÖF SINAV TAKVİMİ