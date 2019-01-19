AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2019 AÖF sınav sonuç sorgulama sayfası açıldı mı? Üniversiteyi açıktan tamamlamak isteyen öğrenciler bu yıl AÖF güz dönemi final sınavlarına girdiler. 12-13 Ocak tarihleri arasında iki oturum ile gerçekleştirilen sınavda sınav sonuçları da merak ediliyor. Öte yandan, 2019 AÖF kayıt yenileme tarihleri de belli oldu. İşte Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınav sonuç bilgileri hakkında detaylar...

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2019

AÖF sınavları 12-13 Ocak tarihlerinde binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşmişti. Buna göre, AÖF sınav sonuçları sınavdan yaklaşık 10 gün sonra açıklanıyor. Tahmini tarih ise, 23 Ocak 2019 Çarşamba günü.

AÖF MAZERET SINAVI DÜZENLENİYOR MU?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 12-(4) maddesinde “Her ne sebeple olursa olsun, sınavlara katılmayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.” denilmektedir.

Bu nedenle, her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.

Öğrencilerin mağdur olmamaları için, mutlaka sınavlara katılmaları gerekmektedir. Mazeretli bile olsalar, öğrenciler için telafi sınavı açılmaz.

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Güz döneminin sona erişiyle birlikte bahar döneminin kayıt tarihleri ve nasıl yapılacağı araştırılmaya başlandı. Kayıtlar 11-22 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak.