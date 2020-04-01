AÖF sınavı nasıl olacak? AÖF sınavı ne zaman? soruları, Açıköğretim Fakültesi'nin yaptığı açıklama ile cevap buldu. AÖF'ün açıklamasına göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında vize sınavları uzaktan online olarak yapılacak. AÖf sınavı her zamanki gibi 2 gün değil 20 gün boyunca yapılabilecek. İşte önemli değişikliklerin yapıldığı AÖF sınavına dair detaylar...

AÖF SINAVI NE ZAMAN? 2020 SINAV TARİHLERİ

AÖF'ten gelen açıklamaya göre, vize sınavları internet üzerinden online sınav sisteminde yapılacak. Online sınav sistemi 18 Nisan'da açılacak ve 7 Mayıs 2020'ya kadar açık kalacak. Yani öğrenciler 20 gün boyunca istedikleri saatte sınav sistemine girerek sınavlarını olabilecekler.

AÖF SINAVLARI NASIL OLACAK?

AÖF'ün vize sınavların nasıl uygulanacağı ile ilgili açıklaması şöyle:

Sınavların gerçekleştirileceği elektronik ortama dâhil olmak için internet bağlantısı olan kişisel bilgisayarınız veyahut tabletiniz ya da cep telefonunuzdan giriş yapmanız gerekecektir.

Gerekli teknolojik altyapıya sahip değilseniz, çağrı merkezinden 6-7-8 Nisan 2020 tarihlerinde randevu alarak, istediğiniz herhangi bir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bürosunda, internet ortamında yapılacak sınava girebilirsiniz. (Çağrı merkezi numarası 0850 200 46 10)

Sınavınıza, Üniversitemiz resmî web sitesinde yer alan Sınav linkine tıklayarak giriş yapabilirsiniz.

Sınav sistemimiz 18 Nisan – 7 Mayıs 2020 tarihleri arasında, 20 gün boyunca sizlerin erişimine açık olacaktır. Bu 20 günlük süreçte, sorumlu olduğunuz ders ya da derslerinize ait sınavlarınızı, istediğiniz gün ve saatte sisteme giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Ancak belirtilen tarihin son günlerine kalmanızın, bağlantı problemlerine yol açabileceğini de göz önünde bulundurmanızı rica ederiz.

Daha önceki sınavlarınızda olduğu gibi her bir ders 20 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamanız için süreniz 30 dakika olacaktır.

Sınavınız başlamadan önce sınav ekranı üzerinden sınav süresince tabi olduğunuz kuralları dikkatle okuyarak onaylamanız gerekmektedir.

Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görülecektir. Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz. Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.

SINAVIN SONLANMASI

Tüm sorularla ilgili işaretlemelerinizi yaptığınızda ya da size verilen 30 dakikalık süre dolduğunda “BU DERSİN SINAVI BİTMİŞTİR” uyarısını göreceksiniz. Bu uyarıyı gördüğünüzde sınavınız tamamlanmış olacaktır.



18 Nisan’dan itibaren, sınavınızı tamamlayamadan oturumunuz herhangi bir nedenle (elektrik kesintisi, internet bağlantı sorunu vb.) sonlanırsa, son gün olan 7 Mayıs’a kadar sınavınıza kaldığınız yerden devam ederek sınavınızı tamamlayabileceksiniz.

Ancak 7 Mayıs’a kadar sınavlarınızı tamamlayamama durumunuzda sınav sistemi erişiminize kapanacak ve cevaplandırmadığınız sorular boş bırakılmış kabul edilecektir.

SINAVLA İLGİLİ DİKKAT EDİLECEK BAZI HUSUSLAR

Sınav sorularının kişiye özel olması nedeniyle sınav ortamında yalnız bulunmanız ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağı olmadan ya da kimseden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlüsünüz.

Sınav sorularının her türlü ortamda kopyalanması ve paylaşılması, yasalarımızca suç teşkil etmekte ve bu tür eylemlerin cezai sorumluluğu bulunmaktadır.

Herhangi bir etik ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

Her türlü sorunuz ve talebiniz için aosdestek.anadolu.edu.tr iletişim ve çözüm masamıza uluşarak sorularınıza ve taleplerinize yanıt bulabilirsiniz.