Açık öğretim lise 3. dönem sınavı 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilmişti. Not ortalamasını yükseltmek veya mezun olmak isteyen öğrenciler heyecanla sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı...

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANACAĞI TARİH NE ZAMAN?

Açıköğretim Lisesi öğrencileri, 7-8 Temmuz'da 3. dönem sınavına girdiler. Sınavdan sonra soru ve cevapları MEB tarafından yayınlandı. MEB AÖL iş takvimine göre AÖL sınav sonucu 31 Temmuz'da açıklanacak.

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AÖL 3. DÖNEM NEDİR?

Açık Öğretim Lisesinde her sınava 1 dönem denir.

1.Dönem - 2.Dönem - 3. Dönem olmak üzere, bir yılda 3 dönem sınav yapılır.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi;

3. Dönem sınav tarihinde 18 yaşından 1 gün almış dahi olsa 3. Dönem sınavına katılabilirler.

3. dönem sınav tarihinde 18 yaşından gün almamış olanlar ise yılda 2 defa

sınava girebilirler, 3. Dönem sınavına katılamazlar.

AÖL'DEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

SINAV SONUCUNA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

İtirazlar için öncelikle, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin,

1 - T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara-Beşevler veya

2 - Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara-Merkez veya

3 - Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara-Küçükesat

Şubelerinden herhangi birine "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile 20 (Yirmi) TL itiraz ücreti yatırılacaktır.

Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla yapılan veya süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmamaktadır.

Dilekçe ve dekontun gönderileceği adres: ÖLÇME, DEĞERLENDİRME ve SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Konya Yolu Üzeri (Gazi Hastanesi Karşısı)

06500 Teknikokullar / ANKARA

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