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AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AÖL 2. dönem sınavları sonuç tarihi...

29 Mart'ta sona eren Açık Lise sınav sonuçları ile ilgili gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrilmiş durumda. Yurt genelinde sınavlara katılım gösteren binlerce öğrenci, merakla 2021 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını arıyor...

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AÖL 2. dönem sınavları sonuç tarihi...

Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AÖL 2. dönem sınavlarının sona ermesinin ardından açık lise öğrencileri bu sorunun cevabını merak ediyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte merak edilip araştırılan detaylar...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 2. dönem sınavları 29 Mart saat 23.59’a kadar yapılacak. Sınavda, yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.

Son yapılan sınav 1 Mart tarihinde tamamlanmış, AÖL sınav sonuçları 11 Mart’ta erişime açılmıştı.

AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ

Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

AÖL SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

AÖL soruları ve cevaplarının ise bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

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