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AÖL yani Açıköğretim Lisesi sınav sonuçları için nefesler tutuldu. AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu, öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. AÖL 1. dönem sınavı 8 - 9 Aralık'ta yapılmış, öğrenciler sınavın ardından yayınlanan soru ve cevap anahtarlarını kendi cevaplarıyla kıyaslayıp puanlarını tahmin etmeye çalışıyor. 2018 - 2019 AÖL sınav sonuçlarına dair detaylar haberimizde
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sonuçları MEB tarafından açıklanacak. Ancak sınav sonuçları kesin bir tarih belirtilmedi. AÖL sınav sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçlarına dair gelişmeler yaşandıkça ayrıntılar haberimizde olacak.
AÖL SINAVI SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
Milli Eğitim Bakanlığı, 13 Aralık 2018 tarihinde AÖL sınav soru ve cevaplarının açıklandığını duyurdu. Sınava girenler üç oturum üzerinden soruları görebiliyor. İşte, AÖL soru ve cevapları...
AÖL SINAV SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN!
AÖL 2018 - 2019 İŞ TAKVİMİ
|AÇIK ÖĞRETİM OKULLARI İŞ TAKVİMİ
|S.N.
|YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER
|TARİHLER
|1
|2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri
|03/09/2018 - 28/09/2018
|3
|2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri
|03/09/2018 - 28/09/2018
|9
|I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması
|05 Aralık 2018
|10
|I. DÖNEM SONU SINAVLARI
|08 Aralık 2018 Cumartesi
|09 Aralık 2018 Pazar
|12
|2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması
|----------------------------
|13
|2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi II. dönem yeni kayıt işlemleri
|09/01/2019 - 06/02/2019
|14
|Kaydı alınan öğrencilerin veri girişlerinin sisteme son giriş tarihi
|10 Şubat 2019
|15
|2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Açık Öğretim Okulları II. dönem kayıt yenileme işlemleri
|09/01/2019 - 06/02/2019
|16
|II. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması
|09 Ocak 2019
|17
|II. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması
|14 Şubat 2019
|21
|II. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması
|03 Nisan 2019
|22
|II. DÖNEM SONU SINAVLARI
|06 Nisan 2019 Cumartesi
|07 Nisan 2019 Pazar
|24
|2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı II. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması
|30 Nisan 2019
|25
|2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme işlemleri
|02/05/2019 - 14/05/2019
|26
|2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Açık Öğretim Ortaokulu III. Dönem yeni kayıt işlemleri
|02/05/2019 - 14/05/2019
|27
|III dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması
|02 Mayıs 2019
|28
|III dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması
|14 Mayıs 2019
|31
|III. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması
|03 Temmuz 2019
|32
|III. DÖNEM SONU SINAVLARI
|06 Temmuz 2019 Cumartesi
|07 Temmuz 2019 Pazar
|34
|2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması
|01 Ağustos 2019
|35
|2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri
|21/08/2019 - 27/09/2019
|36
|2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri
|21/08/2019 - 27/09/2019
|37
|I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması
|21 Ağustos 2019
|38
|I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması
|18 Ekim 2019
|39
|2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı II. dönem sınava girecek öğrenci bilgilerinin Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne teslimi
|30 Ekim 2019
|40
|Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce I. Dönem sınav sonuç kütüklerinin Açık Öğretim Daire Başkanlığına teslimi
|28 Kasım 2019
|41
|I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması
|04 Aralık 2019
|42
|I. DÖNEM SONU SINAVLARI
|07 Aralık 2019 Cumartesi
|08 Aralık 2019 Pazar
NOT: 6 -7 TEMMUZ 2019 tarihlerinde yapılacak olan III. Dönem sınavlarına Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine kayıtlı, sınavın yapıldığı ilk gün itibariyle on yedi yaşını doldurmuş, on sekiz yaşından gün almış öğrencilerimizden (5 Temmuz 2002 ve daha önce doğumlu) öğrencilik durumu "silik", "donuk" veya "aktif" olanlar III. Dönem kayıt yenileme işlemini yaptırmaları halinde katılacaktır. Açık Öğretim Daire Başkanlığı yukarıda sıralanan iş ve işlemlerin tarihini değiştirme hakkına sahiptir.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SAYISAL VERİLER
AKTİF ÖĞRENCİ SAYISI
797.921
MEZUN ÖĞRENCİ SAYISI (2016-1 dönemi verilerine göre)
15.417
ENGELLİ ÖĞRENCİ SAYISI
5.464
YURTDIŞI PROGRAM ÖĞRENCİ SAYISI
(AKTİF ÖĞRENCİ 592 DONUK ÖĞRENCİ 91)
683
TUTUKLU/HÜKÜMLÜ ÖĞRENCİ SAYISI
13.333
DONUK ÖĞRENCİ SAYISI
337.486
YENİ KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİ SAYISI
71.186
SİLİK FORM C İLE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİ SAYISI (2016-2 Dönemi verilerine göre)
76.390
TASDİKNAMELİ FORM C İLE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİ SAYISI (2016-2 verilerine göre)
907
KAYIT YENİLEYEN ÖĞRENCİ SAYISI (2016-2 Dönem verilerine göre)
649.442
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