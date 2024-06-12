AP seçimlerinde aşırı sağ zafer elde etti: 3 ülkede sol partiler yükseldi

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde özellikle Fransa, Almanya ve Avusturya'da aşırı sağın zaferi şok etkisi yaratırken; Finlandiya, İsveç ve Danimarka'da sol görüşlü partilerin oy oranını artırdığı görüldü.

Fransa'da sandıktan aşırı sağın birinci çıkmasının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron meclisi feshetti, erken seçime gidileceğini açıkladı. Almanya'da aşırı sağcı AfD Avrupa Parlamentosu'ndan ülkenin en büyük ikinci partisi oldu.

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Bunun yanında Finlandiya, İsveç ve Danimarka'da popülistlere ve aşırı sağa verilen destek azaldı; Yeşiller ve sol eğilimli partilere verilen destek arttı.

Guardian'a konuşan Avrupa Politikaları Merkezi Direktörü ve Kopenhag Üniversitesi Profesörü Marlene Wind, "Kısacası, bunun nedeni zaten sağ görüşlü partilerin bir süredir Kuzey Avrupa'da iktidarda olması ve iktidardayken ivme kaybetmeleri." dedi.

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Wind, "Bir ülkeyi yönetmenin aslında zor olduğunu göstermek için onları uzun süre yönetmeniz gerekiyor. Bu trendi bozduğumuz anlamına gelmiyor, biz trendin ilerisindeyiz" diye ekledi.

FİNLANDİYA Li Andersson Finlandiya'da iktidardaki liberal-muhafazakar parti, Pazar günkü Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dört sandalye aldı ve yüzde 25 oyla en üst sırada yer aldı, ancak gecenin şaşırtan sonucu Sol İttifak'ın bir sandalyeden üçe çıkması oldu. Finlandiya kamu yayıncısı YLE'nin AB muhabiri Rickhard Husu, "Helsinki'deki stüdyoda seçim analizi yapıyorduk ve ilk başta bir tür hata olduğunu düşündük. Oyların yüzde 17'si alan aşırı sağ Fin partisi Avrupa Parlamentosu'ndaki iki sandalyesinden birini kaybetti." dedi. Sol İttifak'ın lideri 37 yaşındaki Li Andersson'u ayrıntılara ve ideolojiye hakim çok yetenekli bir iletişimci olarak tanımlayan Husu, "AB koşullarında hiç böyle bir şey görmedik" dedi.

DANİMARKA Danimarka'da ise sonuçlar daha da çarpıcı; Yeşiller yüzde 17'den fazla oy oranıyla birinci olurken, Sosyal Demokratlar %15,6 ile ikinci sırada yer aldı. AP'de her iki partide üç sandalyeye sahip. REKLAM