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Apple’ın akıllı saati Apple Watch Series 4 ve Series 5 için sunduğu yeni işletim sistemi watchOS 6.2 güncellemesi nihayet yayınlandı. Güncellemeyle birlikte Apple Watch Series 4 ve Series 5 modellerindeki EKG özelliği Türkiye’deki kullanıcılara da açıldı.

EKG uygulaması, iOS 13.4 ve watchOS 6.2 ile birlikte Apple Watch Series 4 ve daha yeni Apple Watch modellerinde kullanıma sunuldu. Apple Watch Series 4 ve daha yeni Apple Watch modellerinde bulunan yeni elektrotlar, doğrudan bilekten kullanıcıların EKG’sini çekecek.

Özellik, kullanıcıların doğrudan bileklerinden elektrokardiyogram çekmelerine olanak veren ve doğrudan tüketiciye sunulan ilk ürün olma niteliğini taşıyor.

Bu özellik sayesinde kullanıcılar kalp atışının hızlı veya düzensiz olması gibi belirtiler yaşadıklarında kalp ritmini ölçerek doktorlara kritik önem taşıyan veriler sağlayabilecek. Apple Watch Series 4 ve daha yeni Apple Watch modellerinde Digital Crown’a dokunduğunuzda devre tamamlanıyor ve kalpten geçen elektrik sinyalleri ölçülüyor.

EKG UYGULAMASI NASIL ÇALIŞIYOR?

Apple Watch Series 4 ve daha yeni Apple Watch modellerinin kristal arka yüzü ve Digital Crown’unda yerleşik olarak bulunan yeni elektrotlar, EKG uygulamasıyla birlikte çalışarak kullanıcıların tek kanallı bir ölçüme benzer şekilde EKG ölçümü yapmasına imkan tanıyor.

Kullanıcılar Apple Watch Series 4 ve daha yeni Apple Watch modellerinde yeni EKG uygulamasını başlatıp parmaklarını Digital Crown’un üzerinde tutarak istedikleri zaman veya bir düzensiz ritim bildiriminin ardından EKG kaydı alabiliyorlar. Kullanıcı Digital Crown’a dokunduğunda devre tamamlanıyor ve kalpten geçen elektrik sinyalleri ölçülüyor.

30 saniye sonra kalp ritmi atriyal fibrilasyon, sinüs ritmi, düşük veya yüksek kalp atış hızı veya belirsiz şeklinde sınıflandırılıyor. Tüm kayıtlar, ilişkili sınıflandırmalar ve belirtilen tüm semptomlar iPhone’daki Sağlık uygulamasında saklanıyor. Kullanıcılar sonuçları içeren PDF belgesini doktorlarıyla paylaşabiliyorlar.

DÜZENSİZ RİTİM BİLDİRİM

Apple Watch Series 1 veya daha yeni Apple Watch modellerinde bulunan optik kalp sensöründen yararlanan düzensiz ritim bildirimi özelliği ise belirli aralıklarla arka planda kullanıcının kalp ritmini kontrol ederek atriyal fibrilasyon olabilecek düzensiz kalp ritmi belirtilerini saptıyor.

Uygulama, minimum 65 dakika boyunca yapılan beş ritim kontrolünde düzensiz bir ritim algılanırsa bildirim göndererek kullanıcıyı uyarıyor.

Apple Watch’un yeni özelliği hakkında bilgi veren Apple COO’su Jeff Williams, “Kalple ilgili bu özelliklerin sunulmasıyla birlikte, Apple Watch insanların sağlıkları hakkında daha fazla bilgi edinmesini sağlayarak onlara güç verme konusunda yeni bir adım atıyor” dedi.

“Bu özelliklerin sunulması sayesinde kullanıcıların doktorlarıyla daha bilinçli görüşmeler yapacağından eminiz” açıklamasını yapan Apple’ın Sağlıktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Sumbul Desai ise şunları söyledi: “EKG uygulaması ve düzensiz ritim bildirimi özelliği sayesinde kullanıcılar kalp sağlıklarıyla ilgili konuları daha iyi ve daha anlamlı bir şekilde kavrayabilecekler."