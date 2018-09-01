Apple'ın sürücüsüz aracı ilk kez kaza yaptı

Aracın Apple'ın otonom (sürücüsüz) araba projesi Titan'ın bir parçası olduğu belirtiliyor.

Amerikan teknoloji devi Apple'ın bir sürücüsüz aracı ilk kez kaza yaptı. California'da bir sürücü, aracıyla Apple'ın modifiye edilmiş Lexus RX450h modeli arabasına arkadan çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken iki araç da hasar gördü.

Aracın Apple'ın otonom (sürücüsüz) araba projesi Titan'ın bir parçası olduğu belirtiliyor. Titan'ın kapsamı tam olarak bilinmiyor.

Apple'ın kendi sürücüsüz araçlarını yapmaya çalışıyor olabileceği gibi, bunun mevcut arabalara uyarlanabilecek bir sürücüsüz teknoloji geliştirme çabası da olabileceği de öne sürülüyor.

Apple'ın trafikte 66 sürücüsüz arabası var. Bu araçlara 111 kayıtlı sürücünün nezaret ettiği belirtiliyor.

California'da sürücüsüz araba deneyen tüm şirketler, Motorlu Araçlar Dairesi'ne (DMV) kazaları bildirmek zorunda.

DMV'nin Cuma günü yayımladığı rapora göre kaza 24 Ağustos'ta Sunnyvale'de, Apple'ın Cupertino'daki genel merkezinin yakınlarında meydana geldi.

Öğle saatlerindeki kaza sırasında hava yağışsız ve açıktı. Trafik de normal seyrinde ilerliyordu.

Bir sürücü, otoyola çıkmak için bekleyen Apple'ın sürücüsüz konumdaki aracına arkadan 25 kilometre hızla çarptı.

'Sürücüsüz arabalar, aşırı ihtiyatlı'

Raporda kazada kimin kusurlu olduğu belirtilmedi.

"The Information" adlı teknoloji sitesinde bu hafta, Google'ın da bağlı olduğu Alphabet şirketine ait sürücüsüz Waymo araçlarla ilgili bir haberde, sürücülerin bu arabaların trafikte 'aşırı ihtiyatlı' olmasından yakındıklarına dikkat çekilmişti.

Haberde sürücüsüz araçların, dönüşlerde önlerine araba çıkma ihtimalinin olduğu durumlarda aniden durdukları belirtilerek, arkadaki arabalara duracak zaman kalmadığı kaydedilmişti.

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