İsrail ile İran arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi Orta Doğu'daki arz güvenliği endişelerini artırırken, petrol fiyatları haftanın ikinci işlem gününde de yükseliş eğilimini koruyor. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda yüzde 0,51 yükselişle 73,60 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki bu yükselişin akaryakıt fiyatlarını da etkiledi.

Motorinin litre fiyatına ortalama 1 lira 75 kuruş zam geldi.

Zamlı fiyatlar 17 Haziran Salı günü itibarıyla tabelaya yansıdı. Zam ile birlikte Ankara, İzmir, Aydın, Bolu, Bursa gibi bazı şehirlerde motorinin litresi 50 TL'yi aştı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa yakası)

Benzin litre fiyatı: 48.44 TL

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Motorin litre fiyatı: 49.51 TL

LPG litre fiyatı: 25.09 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 49.10 TL

Motorin litre fiyatı: 50.36 TL

LPG litre fiyatı: 24.99 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 49.44 TL

Motorin litre fiyatı: 50.70 TL

LPG litre fiyatı: 24.94 TL

AYDIN

Benzin litre fiyatı: 49.65 TL

Motorin litre fiyatı: 50.90 TL

LPG litre fiyatı: 25.08 TL

BOLU

Benzin litre fiyatı: 49.24 TL

Motorin litre fiyatı: 50.31 TL

LPG litre fiyatı: 24.79 TL