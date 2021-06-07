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Aracını çalışır halde bırakıp kaybolan market işletmecisinden 3 gündür haber yok

Antalya'da cumartesi günü akşam saatlerinde otomobilini çalışır halde bırakıp ortadan kaybolan 37 yaşındaki market işletmecisi Onur Uygun'dan 3 gündür haber alınamıyor. Teyzesi Sibel Erdoğu, yeğeninin kaçırılmış olabileceğini söyledi.

Aracını çalışır halde bırakıp kaybolan market işletmecisinden 3 gündür haber yok
Aracını çalışır halde bırakıp kaybolan kişiden 3 gündür haber yok
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DHA

Antalya'nın Aksu ilçesinde cumartesi günü akşam saatlerinde, Mersin-Antalya karayolunda çalışır durumdaki 35 TJD 45 plakalı otomobilin dörtlülerinin yanık şekilde uzun süredir park halinde olduğunu fark edenler durumu polise bildirdi.

Plakayı sisteme giren ekipler, aynı gün içerisinde aracın sürücüsü market işletmecisi Onur Uygun adına kayıp ihbarı olduğunu gördü. Bunun üzerine Uygun'un ailesine haber verildi. Yakınları, Aksu ilçesi Mersin- Antalya Karayolu kenarına geldiklerinde otomobilin Onur Uygun'a ait olduğunu belirledi.

Polis ekipleri, otomobil ve çevrede yaptıkları araştırmalarda, Uygun'un yol kenarında yer alan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne ait ağaçlık alanda gözden kaybolduğunu tespit etti.Onur Uygun'un otomobili yol kenarına çalışır şekilde ve dörtlüleri yanık şekilde bıraktığı, araçtan indikten sonra ağaçlık alana doğru gittiği güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

AFAD'ın ilk gün katıldığı arama çalışmalarına, bugün Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de dahil oldu. Kadavra köpeğinin de yer aldığı arama çalışmalarında Uygun'a ait herhangi bir ize rastlanmadı.Yeğeni Onur Uygun'un cumartesi günü saat 16.00 sıralarından itibaren kayıp olduğunu ifade eden teyze Sibel Erdoğu, "Yeğenime ulaşamayınca bizde panik olduk. Bu sebeple polisi aradım. Bunun üzerine aynı gün Aksu ilçesinde aracının burada olduğunu söylediler.

ALAN BÜYÜK OLDUĞU İÇİN SONUCA ULAŞILAMADI

Buraya geldiğimizde aracı çalışır vaziyette, dörtlüleri yanık şekilde yolun kenarında duruyordu. Sağ yan koltukta da cüzdanı duruyordu. Yeğenim normalde kesinlikle cüzdanını cebinden çıkarmazdı. Sonrasında zaten ekipler geldi ve gece saatlerinde çalışmalar başladı. Alan çok büyük olduğu için bir sonuca ulaşamadılar" dedi.

Alanın çok büyük olduğunu ve gelen ekiplerin yetersiz kaldığından dert yanan teyze Erdoğu, "Burada detaylı bir arama çalışması gerçekleşmedi. Neredeyse 60 saat oldu. Ben buraya gerekli desteğin gönderilmesini istiyorum. Gelen arama köpeği kadavra köpeği olduğu için, koku alamadığı için sadece ölüyü arıyor. Kıyafetleri de getirildi ama hiç bir şekilde köpek onları koklayıp da henüz bulamadı. Alan çok büyük olduğu için bu arama çalışmalarıyla sonuçlanacak gibi durmuyor" diye konuştu.

Yeğeninin başına bir şey gelebileceğinden endişe ettiklerini söyleyen Sibel Erdoğu, yeğeni Onur Uygun'un kaçırılmış olabileceği üzerinde durduklarını kaydetti. Erdoğu, "Yeğenim arabayı bıraktıktan sonra ceplerine dokunuyor. Aşağıya doğru inerken buraları tanımadığı çok belli oluyor. Buraya geldiğinde de birini görmüş gibi duruyor. Sanki onu biri buraya çağırmış gibi gözüküyor. Sonra da kamera kayıtları orada bitiyor. Yeğenimin bulunmasını istiyorum. Kaçırılmışsa da iyi niyetinin kurbanı olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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