AA

Uşak'ta otomobilde tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan sürücü hayatını kaybetti.

Sarayaltı Mahallesi Seher Cami Sokak'ta otomobil sürücüsü Alaattin Gündüz (57) ile araçtaki A.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.B, Gündüz'ü bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Gündüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.