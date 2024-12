Aralık ayında 'Her Şey Bir Arenada'

Onlarca hit’i ve kendine özgü yorumuyla aşk şarkılarının en sevilen isimlerinden Yalın, sahnelerde fırtınalar estiren ve biletleri satışa açıldığı gibi tükenen konser serisi “Bir Büyülü Gece” ile 6 ve 7 Aralık tarihlerinde Volkswagen Arena’nın gerçeküstü atmosferinde sevenleriyle buluşacak. Yalın, görkemli sahne tasarımı ve Bigband orkestrasıyla en sevilen hitlerini seslendirerek sevenlerine çok özel bir gece sunmaya hazırlanıyor.

Fazıl Say, Volkswagen Arena’da geleneksel hale gelen yıl sonu konseri kapsamında bu yıl kendi eserlerinden oluşan ve pek çok ilk seslendirilişin gerçekleşeceği bir programla 21 Aralık Cumartesi akşamı sevenlerinin karşısında olacak. ACM organizasyonuyla gerçekleştirilecek bu özel gecede Say 360 derecelik açıya sahip sahne konfigürasyonu ile müzikseverlerle buluşacak.

Bugüne dek 2 uzun, 6 kısa albüm yayınlayan ve duygusal besteleri ile kazandığı ününü 'Valse' adlı parçasıyla pekiştiren genç piyanist ve besteci Evgeny Grinko, hafızalardan silinmeyecek performansıyla yeniden Volkswagen Arena’nın sıra dışı atmosferinde sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye’de verdiği konserlerle kendine has bir dinleyici kitlesi yaratan, Valse, Jane Maryam, Serenade ve One Upon A Time gibi eşsiz eserlere sihirli parmaklarıyla hayat veren ve yakın zamanda çıkardığı Aşık Veysel’in “Uzun İnce Bir Yoldayım” eseriyle Türkiye’deki dinleyicilerinin gönlünü bir kez daha fetheden piyano dehası Evgeny Grinko, Festival Organizasyon ile 24 Aralık Salıakşamı Volkswagen Arena’da olacak.