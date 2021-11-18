Aralıkta bir indirime daha kapı araladı

HABERTURK.COM

Yüksek enflasyonu küresel enflasyona gıda fiyatlarındaki artışı da küresel iklim değişikliklerine havale eden Merkez Bankası, bu etkilerin geçici olduğu vurgusunu yineledi.

Banka “Dayanıklı tüketim malları talebi yavaşlarken, dayanıksız tüketim mallarında toparlanma devam etmektedir. İhracattaki güçlü artış eğilimiyle yılın geri kalanında yıllıklandırılmış cari işlemler dengesindeki iyileşmenin sürmesi beklenmekte, bu eğilimin güçlenerek devam etmesi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmektedir” ifadesiyle son dönemdeki ‘cari açık kapanacak TL’ye istikrar gelecek’ söylemini tekrar etti.

TİCARİ KREDİLER AÇILDI İMASI

“Para politikası duruşunda yapılan güncellemenin ticari krediler üzerinde olumlu etkileri görülmeye başlamıştır.” Bu ifade ile Merkez indirimlerimiz işe yaradı iş dünyası kredi almaya başladı demeye çalışırken fiyat artışlarının yani zamların süreceğini ise şu ifade ile aktardı:

ZAMLAR EN AZ 6 AY DAHA SÜRECEK

“Kurul, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin 2022 yılının ilk yarısı boyunca da etkisini sürdürmesini beklemektedir.”

SINIRLI ALANI DEĞERLENDİRECEK

Bankanın bu açıklamasının sonrasında Türk Lirası’nı en çok etkileyen ifade ise aralık ayında da faiz indirimlerini sürdürebileceğini şöyle ifade etmesi oldu: “Kurul, bu etkilerin ima ettiği sınırlı alanın kullanımını Aralık ayında tamamlamayı değerlendirecektir.”