Arda Turan: Hamza beni bekler, özledim

Başakşehir'de top koşturan Burak Yılmaz ve Beşiktaş'ta forma giyen Burak Yılmaz, önceki akşam Yeniköy'deki bir mekanda görüntülendi. Akşam saatlerinde bir araya gelen iki yıldız futbolcu, yemek sonrası bol bol sohbet etti