Arda Turan: Hamza beni bekler, özledim

Giriş: 28.02.2019 - 09:25 | Güncelleme:  

Başakşehir'de top koşturan Burak Yılmaz ve Beşiktaş'ta forma giyen Burak Yılmaz, önceki akşam Yeniköy'deki bir mekanda görüntülendi. Akşam saatlerinde bir araya gelen iki yıldız futbolcu, yemek sonrası bol bol sohbet etti

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