        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da yüksek kesimlere kar yağdı

        Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 14:38 Güncelleme: 14.11.2025 - 14:38
        Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kent merkezi ve ilçelerde ara ara etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        Havanın da soğumasıyla kar, Posof ilçesindeki tepelerde etkisini gösterdi.

        Kar yağışıyla Ardahan-Artvin arasındaki Arsiyan tepeleri beyaza büründü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

