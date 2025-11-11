Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da direkte mahsur kalan kedi elektrik arıza ekiplerince kurtarıldı

        Ardahan'ın Göle ilçesinde telefon direğinde mahsur kalan kedi, Aras EDAŞ ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 18:56 Güncelleme: 11.11.2025 - 18:56
        Ardahan'da direkte mahsur kalan kedi elektrik arıza ekiplerince kurtarıldı
        Ardahan'ın Göle ilçesinde telefon direğinde mahsur kalan kedi, Aras EDAŞ ekiplerince kurtarıldı.

        Aras EDAŞ Göle İşletme Şefliğine bağlı ekipler, Kubilay Mahallesi'nde elektrik arıza çalışması yaparken, telefon direğinde bir kedinin mahsur kaldığını fark etti.

        Olay yerine gelen ekipler, kediyi kaldığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı.

        Hidrolik platformlu araçlarıyla direğe uzanan ekipler, kediyi aşağı indirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

