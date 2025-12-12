Habertürk
Habertürk
        Ardahan'da kuşların gökyüzündeki dansı görüntülendi

        Ardahan'da kuşların gökyüzündeki dansı görüntülendi

        Ardahan'da kar yağışının ardından gökyüzünde uçuşan kuşlar güzel görüntüler oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 18:03 Güncelleme: 12.12.2025 - 18:03
        Ardahan'da kar yağışının ardından gökyüzünde uçuşan kuşlar güzel görüntüler oluşturdu.

        Kentte gün boyunca aralıklarla etkili olan kar yağışı, akşam saatlerine doğru durdu.

        Yağışın ardından kent merkezinde çok sayıda kuş gökyüzünde toplandı.

        Bir süre gökyüzünde daireler çizerek uçan kuşlar, farklı yönlere doğru hareket ederken görüntülendi.

        Kuş sürüsü, dakikalar süren uçuşun ardından gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

