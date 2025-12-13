Habertürk
        Ardahan Haberleri

        Çıldır Gölü'nün donan kıyıları dalgaların etkisiyle çözüldü

        Ardahan-Kars sınırında yer alan Çıldır Gölü'nün donan kıyıları, rüzgarın oluşturduğu dalgalar nedeniyle çözüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        13.12.2025 - 17:05
        Çıldır Gölü'nün donan kıyıları dalgaların etkisiyle çözüldü
        Ardahan-Kars sınırında yer alan Çıldır Gölü'nün donan kıyıları, rüzgarın oluşturduğu dalgalar nedeniyle çözüldü.

        Kentte öğleden sonra kar yağışı ve şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı.

        Rüzgarın oluşturduğu dalgalar gölün Ardahan tarafında yoğunlaştı.

        Yoğun dalga akıntıları, kıyı kesimlerinde oluşmaya başlayan buzların da çözülmesine neden oldu.

        Vatandaşlardan Can Uzunkaya, AA muhabirine, bugün özellikle şiddetli rüzgarın etkili olduğunu belirterek, "Bir süre önce soğuklar nedeniyle gölün bazı kıyı kesimleri buz tutmuştu. Bugün dalga ve şiddetli rüzgarların etkisiyle çözüldü." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

