Ardahan'da Aşık Şenlik Tüneli'nde yılkı atları görüntülendi

Özellikle kavşak ve yol kenarında dolaşan atlar, bir süre sonra gözden kayboldu.

Tünelin Aktaş kavşağında karla kaplı alanda otlamaya çalışan atlar, zaman zaman ulaşımın aksamasına neden oldu.

Ardahan'da yiyecek bulmak için Aşık Şenlik Tüneli girişine inen yılkı atları bir süre ulaşımın aksamasına neden oldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.