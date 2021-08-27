Okullar doğalgaza kavuşuyor

Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okullarda ısınma sisteminde dönüşüm çalışmaları sürüyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte doğalgaz hattının geçtiği bölgelerdeki okulların dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Göle ilçe merkezindeki tüm ilk ve orta öğretim okulların bu kışın doğalgazla ısınacağını belirten Bulut, şunları kaydetti:

"Bu konuda gerekli ödenek ayrıldı. En kısa sürede çalışmalarımız başlayacak. Bizler eğitim ve öğretimin en verimli olması ve bu şekilde sürmesi için çabalıyoruz. Göle ilçemizde de bu kış sezonu tüm okullarımız, yani ilçe merkezindeki tüm okullarımız doğalgaz ile ısınacak. Ardahanımız için çok önemli olan bu kaynağın hemen ve çok hızlı bir şekilde aktarılmasını sağlayan başta Bakanımız Mahmut Özer ve doğalgaz ihalelerini hızlandırarak bu süreci destekleyen Valimiz Hüseyin Öner'e şükranlarımı sunuyoruz."

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