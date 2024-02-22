Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        DEM Parti Eş Genel Başkan Hatimoğulları, Ardahan'da konuştu:

        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları, "Bizler halkın belediyeciliğini yapmaya geliyoruz. Demokratik bir anlayışla geliyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 13:49 Güncelleme: 22.02.2024 - 14:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        DEM Parti Eş Genel Başkan Hatimoğulları, Ardahan'da konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları, "Bizler halkın belediyeciliğini yapmaya geliyoruz. Demokratik bir anlayışla geliyoruz." dedi.

        Hatimoğulları, Göle ilçesi Hapan mevkisinde partisinin seçim otobüsü üzerinde yaptığı konuşmada, Göle'nin DEM Parti belediyeciliği ile kalkınacağını söyledi.

        31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin seçim kampanyasını başlatmak için Göle'de olduğunu belirten Hatimoğulları, "İlk durak Göle'den başlıyoruz. Tek tek ziyaretlerde bulunacağız. Bu seçim kampanyamızı en güçlü şekilde örgütleyeceğiz. Bugüne kadar Ardahan'da yönetime gelmiş ama kente hizmet etmemiş olan insanlara aynı zamanda nasıl bir yönetim, nasıl bir belediyecilik sergileyeceğimizi göstereceğiz." diye konuştu.

        Ardahan'da örnek belediyecilik başlatmak istediklerini dile getiren Hatimoğulları, şunları kaydetti:

        "Bizimle demokratik halk ve kadın belediyeciliği gelecek. Arkadaşlarımız bunu Göle halkına gösterecekler. Bizler Göle'yi yönetirken yolları yapmak üzere geliyoruz. Altyapıyı yapmak üzere geliyoruz. Her mahallede taziyeevleri yapacak şekilde geliyoruz. Kadın danışma merkezleri, gençlik merkezleri, kültür merkezleri yapmaya geliyoruz. Bizler halkın belediyeciliğini yapmaya geliyoruz. Demokratik bir anlayışla geliyoruz. 30 yıllık belediyecilik birikimimizle geliyoruz. Model olacak şekilde bizler bu anlayışla geliyoruz."

        Partisinin ilçe başkanlığını da ziyaret eden Hatimoğulları, daha sonra ilçeden ayrıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        MSB'den Somali, Bulgaristan ve Avrupa Gökyüzü Kalkanı açıklaması
        MSB'den Somali, Bulgaristan ve Avrupa Gökyüzü Kalkanı açıklaması
        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        Dani Alves'e hapis cezası!
        Dani Alves'e hapis cezası!
        Rus muhalif Navalny nasıl öldü?
        Rus muhalif Navalny nasıl öldü?
        Taksiden sonra TIR kaldırıma çıktı!
        Taksiden sonra TIR kaldırıma çıktı!
        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin!
        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin!
        Tartıştığı erkek darp etti! Genç kız bıçakladı!
        Tartıştığı erkek darp etti! Genç kız bıçakladı!
        30 yılda aşırıya ulaştı! 5 metrede devasa büyüklükte
        30 yılda aşırıya ulaştı! 5 metrede devasa büyüklükte
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Görüş mesafesi sıfır! Elle arama yapılıyor!
        Görüş mesafesi sıfır! Elle arama yapılıyor!
        1.5 yıl izlediler... Türkiye'de ilk!
        1.5 yıl izlediler... Türkiye'de ilk!
        Baba, çocuğunu rehin aldı! Operasyon
        Baba, çocuğunu rehin aldı! Operasyon
        Müşteri kapma kavgasında amcasını öldürdü!
        Müşteri kapma kavgasında amcasını öldürdü!
        Aslansın yaparsın!
        Aslansın yaparsın!
        Biden Putin hakkında konuşurken küfür etti
        Biden Putin hakkında konuşurken küfür etti
        "Evleri ayırdık ama henüz boşanmadık"
        "Evleri ayırdık ama henüz boşanmadık"
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!

        Benzer Haberler

        Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Korkmaz'dan,...
        Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Korkmaz'dan,...
        Ardahan'da karla kaplı ormanlık alanda 2 karaca görüntülendi
        Ardahan'da karla kaplı ormanlık alanda 2 karaca görüntülendi
        Ardahan'da karlı arazide 2 vaşak görüntülendi
        Ardahan'da karlı arazide 2 vaşak görüntülendi
        Ardahan'da öğrenciler "Nefes: Yer Eksi İki" filmini izledi
        Ardahan'da öğrenciler "Nefes: Yer Eksi İki" filmini izledi
        Ardahan'da çatılardaki buz ve kar kütleleri itfaiye ekiplerince temizleniyo...
        Ardahan'da çatılardaki buz ve kar kütleleri itfaiye ekiplerince temizleniyo...
        Ardahan'da iki vaşağın gezisi fotokapanla görüntülendi
        Ardahan'da iki vaşağın gezisi fotokapanla görüntülendi