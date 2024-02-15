Ardahan'da çatılardaki buz ve kar kütleleri itfaiye ekiplerince temizleniyor
Ardahan'da yoğun kar yağışının ardından oluşan buz ve kar kütleleri, itfaiye ekiplerinin yardımıyla temizleniyor.
Ardahan'da yoğun kar yağışının ardından oluşan buz ve kar kütleleri, itfaiye ekiplerinin yardımıyla temizleniyor.
Kentte, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesiyle çatılardaki buz ve kar kütleleri eriyerek tehlike oluşturmaya başladı.
Bu durumu fark eden vatandaşlar Ardahan Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, ilk olarak vatandaşın güvenliği için alana şerit çekti.
Ekipler yaptıkları çalışma kapsamında, çarşı merkezindeki binaların çatılarından sarkarak tehlike oluşturan buz ve kar kütlelerini itfaiye aracının merdiveni yardımıyla düşürdü.
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