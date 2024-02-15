Ardahan'da çatılardaki buz ve kar kütleleri itfaiye ekiplerince temizleniyor

Ekipler yaptıkları çalışma kapsamında, çarşı merkezindeki binaların çatılarından sarkarak tehlike oluşturan buz ve kar kütlelerini itfaiye aracının merdiveni yardımıyla düşürdü.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, ilk olarak vatandaşın güvenliği için alana şerit çekti.

Bu durumu fark eden vatandaşlar Ardahan Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

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