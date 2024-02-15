Çıldır Gölü'nde 'atlı kızak' ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde, kış mevsiminde yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Göle gelen turistleri, söylediği türküler eşliğinde atlı kızağı ile gezdiren Ufuk Ada (45), "15 yıldır gölde atlı kızak çalıştırıyorum. İnsanlar, buz üzerinde atlı kızak keyfi yaşamak için dünyanın dört bir tarafından Çıldır'a geliyor" dedi. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Ardahan'daki Çıldır Gölü, doğal yapısı ve güzelliği ile her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Deniz seviyesinden 1950 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nün 124 kilometrekarelik alanında, kışın atlı kızaklarla yapılan gezintiler yoğun ilgi görüyor. Çıldır Gölü'ne gelen yerli ve yabancı turistler, göl üzerinde ve çevresinde atlı kızaklarla gezdiriliyor. Turistleri söylediği türküler eşliğinde göl üzerinde gezdiren kızakçı Ufuk Ada, geçimini bu işten sağlıyor. '500 METRELİK TUR KARŞILIĞINDA 100 LİRA ALIYORUZ' Çıldır gölünde 15 yıldır atlı kızak sürdüğünü yaptığını, sezonun yaklaşık üç ay devam ettiğini belirten Ada, "Doğu'da atlı kızak bundan 30 yıl önce iller arası, köyler arası ulaşımda kullanılıyordu. 30 yıl sonra Çıldır gölü sayesinde turizm ile birlikte yeniden doğdu. Göl buz tutunca bütün yerli ve yaban turistler buraya akın etmeye başladı. Herkesin buraya gelip bu eşsiz güzelliği görmesini, atlı kızak keyfini yaşamasını istiyoruz. Çıldır gölü tamamen buz tuttu ve bu sezon 3 ay devam ediyor. Gölde turistlere 10 atlı kızak hizmet veriyor. Yaklaşık 500 metrelik tur karşılığında 100 lira alıyoruz" diye konuştu. Çıldır Gölü'ne gelenlerden Haldun Taşçı da yaşadıkları yerde böyle eşsiz görüntülerin olmadığını söyleyerek, büyük bir merak ile geldikleri Çıldır gölünde 40 santim kalınlığında buz üzerinde atlı kızakla gezinti yapmanın muhteşem bir deneyim olduğunu söyledi. Öte yandan, atlı kızak keyfi yaşayan yerli ve yabancı turistler, donmuş Çıldır gölünün üzerinde halay çekti.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.02.2024 - 09:53 Güncelleme: 15.02.2024 - 09:55 facebook

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