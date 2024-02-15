Bursa'da Sevgililer Günü yemeği dönüşü feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 14 Şubat Sevgililer Günü yemeğinden dönen evli çifti ile arkadaşlarının bulunduğu otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı.

DHA'nın haberine göre; kaza, saat 02.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Yeniceköy Köprülü Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Bursa’dan İnegöl istikametine seyir halinde olan Sedat Taşdemir (31) yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

METRELERCE SÜRÜKLENİP TAKLA ATTI Fotoğraf: AA Metrelerce sürüklenerek yoldan çıkan otomobil, takla atarak tarlaya savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

EVLİ ÇİFTİ KAZA AYIRDI Fotoğraf: AA İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Eda Ateşmen (24) ile Zeynep Murhan'ın (32) yaşamını yitirdiği, sürücü Sedat Taşdemir ile Mustafa Murhan’ın (36) yaralandığı belirlendi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Sedat Taşdemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren Eda Ateşmen ile Zeynep Murhan'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.