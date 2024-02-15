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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da Sevgililer Günü yemeği dönüşü feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

        Bursa'da Sevgililer Günü yemeği dönüşü feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

        Bursa İnegöl'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak tarlaya savruldu. Kazada 2 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yapılan incelemede 14 Şubat Sevgililer Günü yemeğinden dönerken kaza yaptıkları öğrenilen evli çiftten kadının öldüğü, erkeğin ise ağır yaralı olduğu bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 06:18 Güncelleme: 15.02.2024 - 06:41
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        Sevgililer Günü yemeği dönüşü feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 14 Şubat Sevgililer Günü yemeğinden dönen evli çifti ile arkadaşlarının bulunduğu otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı.

        DHA'nın haberine göre; kaza, saat 02.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Yeniceköy Köprülü Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Bursa’dan İnegöl istikametine seyir halinde olan Sedat Taşdemir (31) yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

        METRELERCE SÜRÜKLENİP TAKLA ATTI

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Metrelerce sürüklenerek yoldan çıkan otomobil, takla atarak tarlaya savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        EVLİ ÇİFTİ KAZA AYIRDI

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Eda Ateşmen (24) ile Zeynep Murhan'ın (32) yaşamını yitirdiği, sürücü Sedat Taşdemir ile Mustafa Murhan’ın (36) yaralandığı belirlendi.

        Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Sedat Taşdemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren Eda Ateşmen ile Zeynep Murhan'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

        SEVGİLİLER GÜNÜ YEMEĞİNDEN DÖNÜYORLARDI

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Kazaya karışan evli çift ile arkadaşlarının 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Bursa’da bir mekanda akşam yemeği için bir araya geldikleri öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        *Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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