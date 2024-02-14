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        Ardahan'da yaban hayvanları için karla kaplı doğaya yem bırakıldı

        Ardahan'da yoğun kar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 09:43 Güncelleme: 14.02.2024 - 10:18
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        Ardahan'da yaban hayvanları için karla kaplı doğaya yem bırakıldı
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        Ardahan'da yoğun kar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Şube Müdürlüğü, emniyet ve jandarmanın desteğiyle, sarıçamlardan oluşan Çamlıçatak Ormanlığı'nda yaban hayvanları için yemleme çalışması yaptı.

        Doğaya ot, et ve sincaplar için kuru yemiş bırakıldı, bazı noktalara kuş yuvaları asıldı.

        Çalışmalara katılan Vali Hayrettin Çiçek, gazetecilere, Ardahan'ın yoğun yağış aldığını, bu nedenle yaban hayvanlarının yem bulmakta güçlük çektiğini söyledi.

        Bu hayvanlar için belirli aralıklarla yemleme çalışması yaptıklarını ifade eden Çiçek, "Ardahan, çok çeşitli hayvan türlerini barındıran bir coğrafya. Ormanlarımızda karacalar, vaşak gibi hayvanlar koruma altında olan hayvanlar. Kurumlarımız bu doğal çeşitliliğin gelecek nesillere aktarımı adına faaliyetler yürütüyor. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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