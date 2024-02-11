Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Ardahan'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 15:12 Güncelleme: 11.02.2024 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ardahan'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        A.S. idaresindeki 61 K 11150 plakalı giysi yüklü tır, Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü S.A, sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tırdaki giysiler başka bir tıra taşınırken, yolda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Tekirdağ'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Tekirdağ'da
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        "Refah'a saldırı esir görüşmelerini dinamitleyecek"
        "Refah'a saldırı esir görüşmelerini dinamitleyecek"
        "Penaltıyı Arda Güler kullansaydı..."
        "Penaltıyı Arda Güler kullansaydı..."
        Polisin gözaltına alırken havaya ateş açmak zorunda kalan isim kim çıktı?
        Polisin gözaltına alırken havaya ateş açmak zorunda kalan isim kim çıktı?
        Takip edilen 60 deniz kaplumbağasının 56'sından sinyal yok
        Takip edilen 60 deniz kaplumbağasının 56'sından sinyal yok
        AK Parti seçim çalışması sırasında düzenlenen saldırıda yeni görüntü!
        AK Parti seçim çalışması sırasında düzenlenen saldırıda yeni görüntü!
        Super Bowl'da çılgın reklam geliri!
        Super Bowl'da çılgın reklam geliri!
        Trump: Rusya'yı NATO'ya saldırmaya teşvik ederim
        Trump: Rusya'yı NATO'ya saldırmaya teşvik ederim
        Eski Hollanda Başbakanı eşiyle hayata veda etti
        Eski Hollanda Başbakanı eşiyle hayata veda etti
        Ünlü yazar Füruzan hayatını kaybetti
        Ünlü yazar Füruzan hayatını kaybetti
        Buruk'un gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Buruk'un gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Bilerek kaza yaparak çalıştığı kuyumcuyu soydu!
        Bilerek kaza yaparak çalıştığı kuyumcuyu soydu!
        "Bu baskıya kimse dayanmaz"
        "Bu baskıya kimse dayanmaz"
        "Öksürük şurupları işe yaramıyor"
        "Öksürük şurupları işe yaramıyor"
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Bir aile katledildi! Hamile kadın ve 2 çocuğu öldürüldü
        Bir aile katledildi! Hamile kadın ve 2 çocuğu öldürüldü
        Borsa İstanbul 2024'te zirveye yerleşti
        Borsa İstanbul 2024'te zirveye yerleşti
        'Zagor' emekli oldu
        'Zagor' emekli oldu
        Fenerbahçe'nin Milli Mücadele'ye etkisi
        Fenerbahçe'nin Milli Mücadele'ye etkisi

        Benzer Haberler

        Son yılların en yoğun karını alan Ardahan'da hastalar için seferber oldular
        Son yılların en yoğun karını alan Ardahan'da hastalar için seferber oldular
        AK Parti'li Yenişehirlioğlu, partisinin "Ardahan Aday Tanıtım Toplantısı"nd...
        AK Parti'li Yenişehirlioğlu, partisinin "Ardahan Aday Tanıtım Toplantısı"nd...
        Kar nedeniyle 4 gündür kapalı olan Ardahan-Artvin kara yolu açıldı
        Kar nedeniyle 4 gündür kapalı olan Ardahan-Artvin kara yolu açıldı
        Ardahan'da kar ve tipinin ardından hasar tespit ile temizlik çalışması yapı...
        Ardahan'da kar ve tipinin ardından hasar tespit ile temizlik çalışması yapı...
        Firari FETÖ hükümlüsü Tekirdağ'da yakalandı
        Firari FETÖ hükümlüsü Tekirdağ'da yakalandı
        Ardahan'da İl Özel İdaresi şehir merkezinde karla mücadele çalışması yürütt...
        Ardahan'da İl Özel İdaresi şehir merkezinde karla mücadele çalışması yürütt...