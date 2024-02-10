Kar nedeniyle 4 gündür kapalı olan Ardahan-Artvin kara yolu açıldı
Yoğun kar ve tipi nedeniyle 4 gün önce kapatılan Ardahan-Artvin kara yolunda ulaşım normale döndü.
Yoğun kar ve tipi nedeniyle 4 gün önce kapatılan Ardahan-Artvin kara yolunda ulaşım normale döndü.
Kar kalınlığının bir metreyi aştığı yolun Sahara geçidinin Yaylalar mevkisinde ekipler karla mücadele çalışması yaptı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle kenti Karadeniz bölgesine bağlayan kara yolunda çalışmalar tamamlandı.
Ekiplerin çalışmayı tamamlamasıyla Ardahan-Artvin kara yolunda ulaşım normale döndü.
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