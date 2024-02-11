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        Yalnızçam Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı

        Ardahan'da, hafta sonunu değerlendirmek isteyen kayakseverler, Yalnızçam Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 15:54 Güncelleme: 11.02.2024 - 16:22
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        Yalnızçam Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı
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        Ardahan'da, hafta sonunu değerlendirmek isteyen kayakseverler, Yalnızçam Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

        Doğu Anadolu, Karadeniz ile Kafkaslar'ın buluşma noktası olması ve sarıçamlar arasındaki pistleriyle öne çıkan merkeze gelenler, güneşli havada kayak ile snowboard yapmanın keyfini yaşadı.

        Vali Hayrettin Çiçek de ailesiyle kayak yaparak, hafta sonunu değerlendirdi.

        Çiçek, AA muhabirine, bugün en yoğun günlerden birini yaşadıklarını söyledi.

        Yaklaşık bin kişinin bugün Yalnızçam'a geldiğini belirten Çiçek, "Daha önce de söylemiştim, kar ve doğa güzelliği itibariyle bu manzarayı başka yerde göremezsiniz. Mütevazi bir kayak merkezimiz mevcut, burayı geliştirmek istiyoruz. Bizler yatırım yaptıkça daha iyi hale gelecek, bizler de bunun gayreti içindeyiz." dedi.

        Kayak merkezine gelen Sinan Aktaş da, merkezde kar kalitesinin çok iyi olduğunu belirterek, tüm kayakseverleri davet etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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