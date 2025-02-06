Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü kara yolu, ağır tonajlı araçlara kapatıldı
Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda, kar ve yoğun tipi sonucu oluşan buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.
Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda, kar ve yoğun tipi sonucu oluşan buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.
Ardahan'ın yüksek noktalarında etkisini artıran kar ve tipi sebebiyle kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat ile Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçişi sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda yoğun buzlanma meydana geldi.
Söz konusu yolların Sahara ve Ilgar mevkileri başta tırlar olmak üzere ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.
Ardahan-Şavşat kara yolunun Değirmenli köyü mevkisine uyarı levhaları konuldu.
Ekipler, yoğun buzlanmanın oluştuğu yolları kullanacak sürücülerden tedbirli olmalarını istedi.
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