Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü kara yolu, ağır tonajlı araçlara kapatıldı

        Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda, kar ve yoğun tipi sonucu oluşan buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 20:58 Güncelleme: 06.02.2025 - 20:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü kara yolu, ağır tonajlı araçlara kapatıldı
        ABONE OL

        Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda, kar ve yoğun tipi sonucu oluşan buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

        Ardahan'ın yüksek noktalarında etkisini artıran kar ve tipi sebebiyle kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat ile Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçişi sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda yoğun buzlanma meydana geldi.

        Söz konusu yolların Sahara ve Ilgar mevkileri başta tırlar olmak üzere ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

        Ardahan-Şavşat kara yolunun Değirmenli köyü mevkisine uyarı levhaları konuldu.

        Ekipler, yoğun buzlanmanın oluştuğu yolları kullanacak sürücülerden tedbirli olmalarını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Kardeşi ve arkadaş gözaltına alındı
        Kardeşi ve arkadaş gözaltına alındı
        Okullara kar tatili
        Okullara kar tatili
        Okan Buruk yeni transferi açıkladı: Hazır geldi
        Okan Buruk yeni transferi açıkladı: Hazır geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Eleştirilerin odağındaki isim Arda Güler!
        Eleştirilerin odağındaki isim Arda Güler!
        Dönerim Amir'im!
        Dönerim Amir'im!
        19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı!
        19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı!
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        6 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        6 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Galatasaray kupada farklı kazandı!
        Galatasaray kupada farklı kazandı!
        Gürsoy Yalçın son yolculuğuna uğurlandı
        Gürsoy Yalçın son yolculuğuna uğurlandı
        Şartlı tahliye
        Şartlı tahliye
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        "Müziğimin tedavi edici etkisi var"
        "Müziğimin tedavi edici etkisi var"
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        "Unutmadık"
        "Unutmadık"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"

        Benzer Haberler

        Ardahan'da polisler 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anısına kan...
        Ardahan'da polisler 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anısına kan...
        Ardahan'da jandarma personeli huzurevi sakinleriyle bir araya geldi
        Ardahan'da jandarma personeli huzurevi sakinleriyle bir araya geldi
        Ardahan'da kar etkili oldu
        Ardahan'da kar etkili oldu
        Ardahan buz kesti; donan akülere sıcak su döküp, araçlarını çalıştırdılar
        Ardahan buz kesti; donan akülere sıcak su döküp, araçlarını çalıştırdılar
        Ardahan ile Ağrı'da sis etkili oldu
        Ardahan ile Ağrı'da sis etkili oldu
        Ardahan, Kars ve Ağrı'da buzlanmalar oluştu
        Ardahan, Kars ve Ağrı'da buzlanmalar oluştu