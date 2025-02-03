Ardahan, Kars ve Ağrı'da buzlanmalar oluştu

Vatandaşlar soğuktan korumak için araçlarını branda ve battaniyelerle örttü.

Sıcaklığın gece eksi 27 derece ölçüldüğü Göle ilçesinde de sis etkili oldu, ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu.

Gece termometrelerin sıfırın altında 23 dereceyi gösterdiği Ardahan'da, sis ve pus etkili oldu.

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