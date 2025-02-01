Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AK Parti Ardahan 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2025 enflasyonla mücadelede dönüm noktası olacak. 2026-2027 yıllarında ise tek haneli rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz. Enflasyonla mücadelede sadece para politikalarına değil, mali disiplin ve yapısal dönüşümlere de büyük önem veriyoruz." dedi.

Yılmaz, Kazım Karabekir Paşa Spor Salonunda düzenlenen AK Parti Ardahan 8. Olağan İl Kongresi'nde, partililere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Kongrede, AK Parti'nin istikrar ve hizmet siyasetini daha da ileriye taşıma kararlılıklarını ortaya koyduklarını bildiren Yılmaz, "Biz bugün burada, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Ardahan'a, serhat şehrimize, memleketimize hizmet yolculuğumuzu taçlandırıyoruz. Bu salondaki her bir dava arkadaşımın bu büyük yürüyüşte inançla, azimle, kararlılıkla yol aldığını biliyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin diyorum." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Ardahan'a önceden de geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, afetlere daha dayanıklı, ekonomisi daha istikrarlı, aile yapısıyla ve sosyal adaletiyle daha güçlü bir Türkiye için çalışıyoruz. Deprem felaketiyle sarsıldık ama hamdolsun devletimiz ve milletimiz el ele vererek bu ağır yükün altından kalkıyoruz. Bugüne kadar 201 bin konutumuzu teslim ettik. Toplamda 450 bin konut ve işyeri inşa etmeye devam ediyoruz. Deprem bölgesinde 200 bine yakın insanın çalıştığı, dünyanın en büyük şantiyelerinden birini oluşturduk. Yalnızca konut ve işyerleri değil, yollar, köprüler, tüneller, altyapılar ve şehir hizmetleri de yeniden inşa ediliyor. Bununla da kalmıyoruz, bölgenin ekonomik sosyal hayatını canlandırmak için bir çaba içindeyiz. Vergisel kolaylıklardan tutun yeni OSB'ler oluşturulmasına, oradaki iş yatırım hayatının canlandırılmasına varıncaya kadar çok yönlü bir program hayata geçiriyoruz. Bu yaşadığımız süreç, bütçemiz üzerinde kalıcı bir etki yapmıyor, yalnızca geçici bir bozulmaya yol açıyor."

- "Sağlam ve dirençli bir ekonomiyle yolumuza devam edeceğiz"

Depremin etkilerine rağmen 2023 ve 2024 döneminde bütçe açıklarının milli gelire oranını yüzde 5'ler civarında tutmayı başardıklarını vurgulayan Yılmaz, "Bütçe disipliniyle bunu yaptık. Bütçe açığımızda bir miktar yükselme oldu ama bunu da önümüzdeki dönemlerde telafi edeceğiz ve bu yıl yüzde 3'lere yaklaşmasını planlıyoruz. 2026'dan itibaren bütçe açığımızı yüzde 3'ün altına indirerek daha sağlam ve dirençli bir ekonomiyle yolumuza devam edeceğiz. Bunu başardığımızda bütçemizde bir mali alan oluşmuş olacak. Bu alanı da iki temel öncelik için kullanmayı düşünüyoruz. Birincisi reel sektörün desteklenmesi ikincisi farklı sosyal kesimlerin refahını desteklenmesi ve sosyal adaletin güçlendirilmesidir." diye konuştu. Yılmaz, enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak, geçen yıl mayıs ayında yüzde 75 seviyelerine ulaşan enflasyonu, yıl sonu itibarıyla yüzde 44'lere kadar gerilettiklerini hatırlattı. Yılmaz, şöyle konuştu: "Önümüzdeki birkaç ay içinde enflasyonun yüzde 40'ın altına düşmesini, yıl sonunda ise 20'li rakamlara gerilemesini hedefliyoruz. Düşük enflasyon ortamı, sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme için kritik öneme sahip. Fiyat istikrarı yatırım ortamını güçlendirecek ve ekonomik öngörülebilirliği artıracaktır. Geçmişte en hızlı büyüdüğümüz dönemler, düşük enflasyonun sağlandığı zamanlardır. Bu nedenle enflasyonu düşürmek aynı zamanda büyümeyi kalıcı hale getirmek anlamına geliyor. Enflasyonun yükseldiği dönemlerde gelir dağılımı bozulurken, düşük enflasyon ortamında sosyal adalet güçleniyor ve refah düzeyi artıyor. 2025 enflasyonla mücadelede dönüm noktası olacak. 2026-2027 yıllarında ise tek haneli rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz. Enflasyonla mücadelede sadece para politikalarına değil, mali disiplin ve yapısal dönüşümlere de büyük önem veriyoruz. Maliye politikalarıyla kamu harcamalarının verimliliğini artırıyor, vergiyi daha adil ve tabana yayılmış bir sisteme dönüştürüyoruz. Rekabeti artırmak ve verimliliği yükseltmek için sanayiden kamu yönetimine kadar tüm sektörlerde yapısal reformları hayata geçiriyoruz. 2023 yılında 262 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek tarihimizin en yüksek ihracat rakamına ulaştık. Turizm gelirleri 60 milyar dolar seviyelerine çıkarak ekonomimize güçlü bir katkı sağladı. Cari açık, geçen yıl yüzde 4 seviyelerindeyken, bu yıl yüzde 1'in altına düşerek dış finansman ihtiyacımızı azalttı."