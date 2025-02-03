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        Haberler Gündem 3. Sayfa Öğrenci evinde dehşet! Genç kadın kalbinden bıçakladı | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Öğrenci evi kan gölüne döndü! Genç kadın kalbinden bıçakladı!

        Niğde'de, 23 yaşındaki İ.Ü. isimli kadın, tartıştığı Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencisi sevgilisi, 26 yaşındaki Hakan Gürkan'ı bıçaklayarak öldürdü. Genç kadın gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 07:35 Güncelleme: 03.02.2025 - 07:35
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        Genç kadın kalbinden bıçakladı!
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        Niğde'de kan donduran olay, dün sabah saat 06.00 sıralarında Kale Mahallesi Eski Valikonağı Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi.

        SEVGİLİ ÇİFT ÖĞRENCİ EVİNE GİTTİ

        DHA'da iddiaya göre İ.Ü. (23), sevgilisi Hakan Gürkan (26) ile birlikte 4 kişinin kaldığı öğrenci evine gitti. Çift arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

        BIÇAĞI KALBİNE SAPLADI

        İ.Ü. cebinden çıkardığı bıçağı, Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencisi olan sevgilisinin kalbine sapladı. Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Hakan Gürkan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Gürkan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İ.Ü., polis tarafından gözaltına alındı.

        CENAZESİ ADANA'YA GÖNDERİLDİ

        Adana’dan üniversitede okumak için Niğde’ye geldiği belirtilen Gürkan'ın cansız bedeni otopsinin ardından memleketi Adana’da toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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