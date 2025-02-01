Cevdet Yılmaz: Üniversitelerin birbirinin kopyası olmasını istemiyoruz (3)

DÜNYATARİHİ ORTALAMALARIN ALTINDA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ardahan il kongredeki konuşmasından sonra valiliği ziyaret etti. Tören mangası tarafından karşılanan Yılmaz'a küçük bir kız çocuğu tarafından çiçek verildi. Vali Hayrettin Çiçek, Yılmaz'a ziyareti anısına Damal Bebeği hediye etti. Kentin sorunları hakkında bilgi alan Yılmaz, Ardahan'da iş dünyasıyla buluştu. Ardahan Üniversitesi Yenisey Konuk Evindeki toplantıda konuşan Yılmaz, "Ekonomide önemli bir dönemden geçiyoruz. Pandemi sonrası dünya hala eski ortalamalarına gelebilmiş değil. Gerek ekonomik büyüme gerek ticaret anlamında dünya hala tarihi ortalamaların altında seyrediyor. Nisbi bir toparlanma var ama hala eski günlerine dönebilmiş değil. Bir taraftan bölgemizde savaşlar, çatışmalar, gerilimler var. Bugünkü dünyaya baktığımızda bloklaşmaların arttığını, ticaret blokların oluştuğunu, korumacılık eğilimlerinin güçlendiğini görüyorsunuz. Eski bir dünya değil dünya. Giderek blokların ortaya çıktığı ve birbirleriyle çok sert mücadelelere girdiği bir döneme girmiş durumdayız. Kendimizi buna göre konumlandırmak durumundayız. Bizim bir taraftan da deprem gerçeğimiz var. 2023 yılında tarihin en büyük depremini yaşadık. Onun yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Bütün bu süreç içerisinde en temel mesele olarak gördüğümüz enflasyonla mücadelemizi sürdürüyoruz. Geçen yılı yüzde 44'le tamamladık. Ocak ayı pazartesi belli olacak. Ocak ayında enflasyon diğer aylara göre biraz daha yüksek olur. Ücretler, fiyatlar ayarlandığı için genelde yüksek olur aylık enflasyon diğer aylara göre. Ancak geçen yılın ocak ayına göre bu yıl ki ocak ayı daha düşük olacak. Bunu tahmin ediyoruz. Bu da yıllık enflasyonu aşağı çekmeye devam edecek. Şubat ayıyla birlikte enflasyonun yüzde 40'ın altına düşeceğini tahmin ediyoruz yıllık enflasyon oranının. Yıl sonuna geldiğimizde ise 20 civarında bir rakama düşmesini bekliyoruz. Bütün politikalarımızı bu yönde şekillendirmiş durumdayız. 2026-27 perspektifinde ise tek haneli rakamları hedefliyoruz. Bir yandan para politikalarımızla, bir yandan maliye politikalarımızla, bir yandan yapısal dönüşümlerle, reformlarla bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.