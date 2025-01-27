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        Ardahan'da sis etkili oldu

        Ardahan'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 21:48 Güncelleme: 27.01.2025 - 22:05
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        Ardahan'da sis etkili oldu
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        Ardahan'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.

        Kent merkezinde soğuk hava, akşam saatlerinde yerini sise bıraktı.

        Sis, Kura Nehri bölgesi başta olmak üzere Kaptanpaşa ve Karagöl mahallesinde etkisini arttırdı.

        Sisin etkisiyle ağaçlarda kırağı oluşurken, bazı iş yerlerin camı buz tuttu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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