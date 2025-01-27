Ardahan'da sis etkili oldu
Ardahan'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.
Ardahan'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.
Kent merkezinde soğuk hava, akşam saatlerinde yerini sise bıraktı.
Sis, Kura Nehri bölgesi başta olmak üzere Kaptanpaşa ve Karagöl mahallesinde etkisini arttırdı.
Sisin etkisiyle ağaçlarda kırağı oluşurken, bazı iş yerlerin camı buz tuttu.
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