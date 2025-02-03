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        Haberler Gündem 3. Sayfa 430 kişiyi mağdur ettiler! Dolandırıcı aile çetesi | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        430 kişiyi mağdur ettiler! Dolandırıcı aile çetesi!

        İstanbul polisi, Türkiye genelinde dolandırıcılık yapan 3 kişilik aile şebekesini çökertti. Şebeke, internet siteleri üzerinden uygun fiyata elektronik eşya ilanı vererek, satın almak isteyenlerden parayı aldıktan sonra dolandırdığı ortaya çıktı. Satın alan müşteriye sahte kargo irsaliyesi düzenleyen biri kadın, 3 dolandırıcı tutuklandı

        Giriş: 03.02.2025 - 09:31 Güncelleme: 03.02.2025 - 09:31
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        430 kişiyi mağdur ettiler! Dolandırıcı aile çetesi!
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        İstanbul polisi, dolandırıcılara yönelik başlattığı operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, gelen ihbarlar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

        SATIN ALINAN EŞYA GELMEDİ

        Gelen ihbarlarda, internet üzerinden satın alınan bazı elektronik eşyaların, para gönderildikten sonra satıcı tarafından gönderilmediği iddiaları yer aldı. Çalışma başlatan polis, bir ailenin bireylerinden oluşan dolandırıcılık şebekesinin izini ulaştı.

        ÜSLERİ OTO YIKAMACI YERİ

        Çalışmalarda, 12 ayrı suç kaydı bulunan B.A (38), bir adet suç kaydı bulunan A.A. (27) ve A.A. (37) adlı şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin, Küçükçekmece’de bir oto yıkamacı işyerini işlettikleri ve bu işyerini ofis gibi kullanarak bir yandan da dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

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        YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKARILDI

        Düzenlenen operasyonla aynı aileden, biri kadın 3 kişi gözaltına alındı. Dolandırıcıların kullandıkları 6 adet cep telefonu ve bir adet bilgisayara el konuldu. Ortaya çıkan yönteme göre, dolandırıcılar önce internet siteleri üzerinden uygun fiyata elektronik eşya ilanı veriyordu.

        Ardından satın almak isteyen kişilerden, gönderdikleri hesaplara para istiyorlardı. Parayı gönderen müşteriye de hazırladıkları sahte kargo irsaliyesinin fotoğrafını atıyorlardı.

        430 KİŞİYİ DOLANDIRMIŞLAR

        Eşyasını alamayan müşteri kimi zaman dolandırıcılara ulaşamıyordu kimi zaman da dolandırıcılar, kargoya verdiklerini bahane ederek müşteriyi oyalıyordu. Bu yöntemle Türkiye genelinde, 430 kişiyi dolandırdıkları tespit edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #istanbul
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