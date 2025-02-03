430 kişiyi mağdur ettiler! Dolandırıcı aile çetesi!

İstanbul polisi, dolandırıcılara yönelik başlattığı operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, gelen ihbarlar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

SATIN ALINAN EŞYA GELMEDİ Gelen ihbarlarda, internet üzerinden satın alınan bazı elektronik eşyaların, para gönderildikten sonra satıcı tarafından gönderilmediği iddiaları yer aldı. Çalışma başlatan polis, bir ailenin bireylerinden oluşan dolandırıcılık şebekesinin izini ulaştı.

ÜSLERİ OTO YIKAMACI YERİ Çalışmalarda, 12 ayrı suç kaydı bulunan B.A (38), bir adet suç kaydı bulunan A.A. (27) ve A.A. (37) adlı şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin, Küçükçekmece’de bir oto yıkamacı işyerini işlettikleri ve bu işyerini ofis gibi kullanarak bir yandan da dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. REKLAM