Ocak ayı enflasyonu açıklandı

TÜİK ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre ocakta enflasyon yıllık yüzde 42.12, aylık olarak ise yüzde 5.03 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 56.35 olarak hesaplandı.

Piyasa beklentisi aylık enflasyonun yüzde 4.3, yıllık enflasyonun ise yüzde 41.1 gelmesi yönündeydi. Aralık ayında aylık enflasyon yüzde 1.03, yıllık enflasyon ise yüzde 44.28 olmuştu.

AYLIKTA SAĞLIK ZİRVEDE

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Ana harcama grupları itibarıyla 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre azalan ana grup yüzde -5,17 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 23.57 ile sağlık oldu.

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Yıllık bazda bakıldığında ise bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 23.14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 99.93 ile eğitim oldu.

AYAKTA TEDAVİ YÜZDE 89.83 ZAMLANDI

Temel başlıklara bakıldığında ise aylık olarak en yüksek artış yüzde 89.83 ile ayakta tedavi hizmetlerinde yaşandı. Bunu yüzde 44,31'lik artışla havale ücreti gibi başka yerde sınıflandırılmayan mali hizmetler takip etti.

Aylık bazda fiyatı en çok gerileyen temel başlık ise yüzde 8,13'lük düşüşle çocuk giyim oldu. Fiyatlar kadın giyiminde yüzde 5,91, erkek giyiminde ise yüzde 5,37 geriledi.

Temel başlıklar Aylık değişim oranı (%) Ayakta tedavi hizmetleri (muayene ücreti, muayene katkı payı vb.) 89.83 Başka yerde sınıflandırılmayan diğer mali hizmetler (para havale ücreti vb.) 44.31 Demiryolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı 43.93 Havayolu ile yolcu taşımacılığı 34.48 Başka yerde sınıflandırılmayan diğer hizmetler (noterlik, avukatlık hizmetleri vb.) 30.49 Evcil hayvanlarla ilgili veterinerlik ve diğer hizmetler 28.94 Deniz ve yurt içi su yolu ile yolcu taşımacılığı 27.65 Su (şebeke suyu) 20.30 Tıbbi tahlil, analiz ve röntgen çekim hizmetleri 19.89 Bira 17.14 Hastane hizmetleri 16.04 Sağlık sigortası 15.57 Ev içi hizmetler (gündelikçi ücreti) 14.31 Erkekler için kuaförlük hizmetleri 13.96 Dondurma 13.29 Orta öğretim 13.20 Eğlence ve spor hizmetleri 12.99 Ev eşyalarının yıkanması ve temizlenmesi hizmetleri 12.31 Ekmek 12.05 Giyim eşyalarının temizlenmesi ve tadilatı 11.96 Gözlükler ve kontakt lensler 11.94 Ev aletlerinin onarımı 11.86 Okul öncesi eğitim ve ilköğretim 11.82 Diğer satın alınan ulaştırma hizmetleri (nakliye, kargo vb.) 11.24 Diş hekimliği hizmetleri 11.18 Kadınlar için kuaförlük hizmetleri 10.97 Fotoğrafçılık hizmetleri 10.73 Kahve 10.51 Alkollü içecekler (rakı, viski, votka vb.) 10.09 Kişisel ulaştırma araçları ile ilgili diğer hizmetler (köprü ve otoban geçiş ücretleri dahil) 10.02 Ayakkabı bakım ve tamiri 9.95 Kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarımı 9.56 Mutfak mobilyaları 9.27 Yatak odası mobilyaları 8.92 Görsel ve işitsel cihazların bakım ve onarımı 8.88 Gerçek kira 8.66 Diğer eğlence ve kültür hizmetleri (sinema, tiyatro vb.) 8.19 Halı 8.18 Taksi ile şehir içi yolcu taşımacılığı 8.08 Otel, pansyion vb. yerlerde konaklama hizmetleri 7.86 Toz kakao 7.70 Ulaştırma sigortası 7.54 Lokanta, pastane, kafe vb. yerlerde içilen içecekler 7.49 Çocuk bakım hizmetleri (kreşler) 7.46 Karayolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı 7.40 Evcil hayvanlar ile ilgili ürünler 7.11 Peynir 6.86 Lokanta, pastane, kafe vb. yerlerde yenen yemekler 6.42 Motosikletler 5.97 Diğer fırıncılık ürünleri (bisküvi, kek, kraker, yufka, baklava vb.) 5.93 Çay ve bitki çayları 5.70 Taze meyveler 5.68 Yaygın eğitim hizmetleri (dershane ve kurslar) 5.61 Kahvaltılık tahıl ürünleri 5.49 Yemek odası ve oturma odası mobilyaları 5.28 Cam, porselen, seramik vb. mutfak eşyaları 5.16 TÜFE 5.03 Kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları (benzin, motorin, motor yağı) 4.96 Buzdolabı, derin dondurucu 4.86 Gazete ve dergiler 4.70 Diğer etler ve yenilebilir sakatatlar 4.65 Konutun bakım ve onarımı için malzemeler 4.56 Yumurta 4.52 Diğer süt ürünleri (yoğurt, hazır sütlü tatlı vb.) 4.41 Tüpgaz (ev tüpü) 4.05 Bisikletler 4.02 Fırın, ocak ve fırınlı ocak 3.84 Dana eti 3.77 Süt 3.61 Şans oyunları 3.56 Otobüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı 3.35 Diğer sağlık ekipmanları (tansiyon aleti vb.) 3.18 Evle ilgili küçük bakım-tamir mal ve hizmetleri 3.13 Tereyağı 3.11 Reçel, marmelat, bal vb. ürünler 2.99 Telefon (mobil ve sabit hat) ve internet ücretleri 2.83 Dizel otomobiller (sıfır km) 2.83 Diğer büyük ev aletleri (elektrikli süpürge vb.) 2.82 Kişisel bakımda kullanılan elektrikli aletler 2.81 Ev ile ilgili diğer temizlik malzemeleri (bulaşık süngeri, çöp torbası vb.) 2.76 Şarap 2.73 Meyve ve sebze suları 2.73 Mücevheratlar, saat ve kol saatleri 2.72 Makarna çeşitleri 2.61 Kişisel hijyen ve bakım için kullanılan ürünler, kozmetikler 2.49 Televizyonlar 2.46 Kırtasiye malzemeleri 2.45 Kişisel ulaştırma araçlarının yedek parça ve aksesuarları 2.40 Demiryolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı 2.35 Ev tekstili 2.31 Kuru meyve ve sert kabuklu yemişler 2.28 Kuzu eti 2.24 Paket turlar 2.22 Katı yakıtlar (odun, kömür) 2.20 Klima ve ısıtıcılar 2.07 Alkolsüz içecekler (meşrubat, ayran vb.) 2.03 Margarin 2.01 Ev ile ilgili temizlik malzemeleri (deterjan, yumuşatıcı vb.) 1.98 Elektriksiz mutfak eşyaları ve ev gereçleri (tencere, tava, çaydanlık vb.) 1.93 Taze sebzeler (patates hariç) 1.92 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel aksesuarlar 1.90 Başka yerde sınıflandırılamayan diğer gıda ürünleri (tuz, sirke, ketçap, mayonez vb.) 1.86 Çatal-bıçak takımı 1.85 Su ve maden suyu 1.78 Çikolata ve şekerlemeler 1.71 Elektrikli küçük ev aletleri 1.65 Sıvı yağlar (zeytinyağı, ayçiçek yağı) 1.47 Bilgisayar ve ekipmanları 1.39 Oyunlar, oyuncaklar ve hobiler 1.38 Şeker 1.34 Pirinç 1.32 Kitaplar 1.28 Doğalgaz ve ilgili abonelik ücretleri 1.26 Şarküteri ürünleri (sucuk, sosis, salam vb.) 1.22 Benzinli otomobiller (sıfır km) 1.13 Müzik enstrümanları 1.06 Konserve edilmiş veya işlenmiş sebze içerikli ürünler (salça, turşu, zeytin vb. dahil) 1.03 Çamaşır ve bulaşık makineleri 0.98 İlaçlar 0.84 Kuru baklagiller 0.83 Konserve edilmiş veya işlenmiş balık 0.78 Konut sigortası 0.71 Un ve diğer tahıllar 0.70 Spor, kamp ve açık hava eğlence malzemeleri 0.68 Mobil telefon, ekipman ve aksesuarları 0.67 Diğer giyim eşyaları ve aksesuarları (kravat, kemer, eşarp vb.) 0.51 Diğer konaklama hizmetleri (öğrenci yurtları) 0.35 Üniversite eğitimi 0.00 Posta hizmetleri 0.00 Elektrik 0.00 Sigaralar 0.00 Patates -0.12 Taze balık -0.16 Tavuk eti -0.75 Diğer sağlık ürünleri (hasta bezi vb.) -0.98 Çeşitli küçük aksesuarlar (pil, ampul vb.) -1.17 Seyahat malzemeleri ve diğer kişisel aksesuarlar -1.70 Bebek giyim -3.34 Çocuk ve bebek ayakkabısı -3.48 Erkek ayakkabısı -3.95 Kadın ayakkabısı -4.47 Erkek giyim -5.37 Kadın giyim -5.91 Çocuk giyim -8.13

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim ocakta bir önceki aya göre yüzde 5,47, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 42,08 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 56,05 olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, ocakta aylık bazda en az yükseliş yüzde 4,15 ile "Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 42,65 ile "Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi.