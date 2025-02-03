Ocak ayı enflasyonu açıklandı

|Temel başlıklar
|Aylık değişim oranı (%)
|Ayakta tedavi hizmetleri (muayene ücreti, muayene katkı payı vb.)
|89.83
|Başka yerde sınıflandırılmayan diğer mali hizmetler (para havale ücreti vb.)
|44.31
|Demiryolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı
|43.93
|Havayolu ile yolcu taşımacılığı
|34.48
|Başka yerde sınıflandırılmayan diğer hizmetler (noterlik, avukatlık hizmetleri vb.)
|30.49
|Evcil hayvanlarla ilgili veterinerlik ve diğer hizmetler
|28.94
|Deniz ve yurt içi su yolu ile yolcu taşımacılığı
|27.65
|Su (şebeke suyu)
|20.30
|Tıbbi tahlil, analiz ve röntgen çekim hizmetleri
|19.89
|Bira
|17.14
|Hastane hizmetleri
|16.04
|Sağlık sigortası
|15.57
|Ev içi hizmetler (gündelikçi ücreti)
|14.31
|Erkekler için kuaförlük hizmetleri
|13.96
|Dondurma
|13.29
|Orta öğretim
|13.20
|Eğlence ve spor hizmetleri
|12.99
|Ev eşyalarının yıkanması ve temizlenmesi hizmetleri
|12.31
|Ekmek
|12.05
|Giyim eşyalarının temizlenmesi ve tadilatı
|11.96
|Gözlükler ve kontakt lensler
|11.94
|Ev aletlerinin onarımı
|11.86
|Okul öncesi eğitim ve ilköğretim
|11.82
|Diğer satın alınan ulaştırma hizmetleri (nakliye, kargo vb.)
|11.24
|Diş hekimliği hizmetleri
|11.18
|Kadınlar için kuaförlük hizmetleri
|10.97
|Fotoğrafçılık hizmetleri
|10.73
|Kahve
|10.51
|Alkollü içecekler (rakı, viski, votka vb.)
|10.09
|Kişisel ulaştırma araçları ile ilgili diğer hizmetler (köprü ve otoban geçiş ücretleri dahil)
|10.02
|Ayakkabı bakım ve tamiri
|9.95
|Kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarımı
|9.56
|Mutfak mobilyaları
|9.27
|Yatak odası mobilyaları
|8.92
|Görsel ve işitsel cihazların bakım ve onarımı
|8.88
|Gerçek kira
|8.66
|Diğer eğlence ve kültür hizmetleri (sinema, tiyatro vb.)
|8.19
|Halı
|8.18
|Taksi ile şehir içi yolcu taşımacılığı
|8.08
|Otel, pansyion vb. yerlerde konaklama hizmetleri
|7.86
|Toz kakao
|7.70
|Ulaştırma sigortası
|7.54
|Lokanta, pastane, kafe vb. yerlerde içilen içecekler
|7.49
|Çocuk bakım hizmetleri (kreşler)
|7.46
|Karayolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı
|7.40
|Evcil hayvanlar ile ilgili ürünler
|7.11
|Peynir
|6.86
|Lokanta, pastane, kafe vb. yerlerde yenen yemekler
|6.42
|Motosikletler
|5.97
|Diğer fırıncılık ürünleri (bisküvi, kek, kraker, yufka, baklava vb.)
|5.93
|Çay ve bitki çayları
|5.70
|Taze meyveler
|5.68
|Yaygın eğitim hizmetleri (dershane ve kurslar)
|5.61
|Kahvaltılık tahıl ürünleri
|5.49
|Yemek odası ve oturma odası mobilyaları
|5.28
|Cam, porselen, seramik vb. mutfak eşyaları
|5.16
|TÜFE
|5.03
|Kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları (benzin, motorin, motor yağı)
|4.96
|Buzdolabı, derin dondurucu
|4.86
|Gazete ve dergiler
|4.70
|Diğer etler ve yenilebilir sakatatlar
|4.65
|Konutun bakım ve onarımı için malzemeler
|4.56
|Yumurta
|4.52
|Diğer süt ürünleri (yoğurt, hazır sütlü tatlı vb.)
|4.41
|Tüpgaz (ev tüpü)
|4.05
|Bisikletler
|4.02
|Fırın, ocak ve fırınlı ocak
|3.84
|Dana eti
|3.77
|Süt
|3.61
|Şans oyunları
|3.56
|Otobüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı
|3.35
|Diğer sağlık ekipmanları (tansiyon aleti vb.)
|3.18
|Evle ilgili küçük bakım-tamir mal ve hizmetleri
|3.13
|Tereyağı
|3.11
|Reçel, marmelat, bal vb. ürünler
|2.99
|Telefon (mobil ve sabit hat) ve internet ücretleri
|2.83
|Dizel otomobiller (sıfır km)
|2.83
|Diğer büyük ev aletleri (elektrikli süpürge vb.)
|2.82
|Kişisel bakımda kullanılan elektrikli aletler
|2.81
|Ev ile ilgili diğer temizlik malzemeleri (bulaşık süngeri, çöp torbası vb.)
|2.76
|Şarap
|2.73
|Meyve ve sebze suları
|2.73
|Mücevheratlar, saat ve kol saatleri
|2.72
|Makarna çeşitleri
|2.61
|Kişisel hijyen ve bakım için kullanılan ürünler, kozmetikler
|2.49
|Televizyonlar
|2.46
|Kırtasiye malzemeleri
|2.45
|Kişisel ulaştırma araçlarının yedek parça ve aksesuarları
|2.40
|Demiryolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı
|2.35
|Ev tekstili
|2.31
|Kuru meyve ve sert kabuklu yemişler
|2.28
|Kuzu eti
|2.24
|Paket turlar
|2.22
|Katı yakıtlar (odun, kömür)
|2.20
|Klima ve ısıtıcılar
|2.07
|Alkolsüz içecekler (meşrubat, ayran vb.)
|2.03
|Margarin
|2.01
|Ev ile ilgili temizlik malzemeleri (deterjan, yumuşatıcı vb.)
|1.98
|Elektriksiz mutfak eşyaları ve ev gereçleri (tencere, tava, çaydanlık vb.)
|1.93
|Taze sebzeler (patates hariç)
|1.92
|Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel aksesuarlar
|1.90
|Başka yerde sınıflandırılamayan diğer gıda ürünleri (tuz, sirke, ketçap, mayonez vb.)
|1.86
|Çatal-bıçak takımı
|1.85
|Su ve maden suyu
|1.78
|Çikolata ve şekerlemeler
|1.71
|Elektrikli küçük ev aletleri
|1.65
|Sıvı yağlar (zeytinyağı, ayçiçek yağı)
|1.47
|Bilgisayar ve ekipmanları
|1.39
|Oyunlar, oyuncaklar ve hobiler
|1.38
|Şeker
|1.34
|Pirinç
|1.32
|Kitaplar
|1.28
|Doğalgaz ve ilgili abonelik ücretleri
|1.26
|Şarküteri ürünleri (sucuk, sosis, salam vb.)
|1.22
|Benzinli otomobiller (sıfır km)
|1.13
|Müzik enstrümanları
|1.06
|Konserve edilmiş veya işlenmiş sebze içerikli ürünler (salça, turşu, zeytin vb. dahil)
|1.03
|Çamaşır ve bulaşık makineleri
|0.98
|İlaçlar
|0.84
|Kuru baklagiller
|0.83
|Konserve edilmiş veya işlenmiş balık
|0.78
|Konut sigortası
|0.71
|Un ve diğer tahıllar
|0.70
|Spor, kamp ve açık hava eğlence malzemeleri
|0.68
|Mobil telefon, ekipman ve aksesuarları
|0.67
|Diğer giyim eşyaları ve aksesuarları (kravat, kemer, eşarp vb.)
|0.51
|Diğer konaklama hizmetleri (öğrenci yurtları)
|0.35
|Üniversite eğitimi
|0.00
|Posta hizmetleri
|0.00
|Elektrik
|0.00
|Sigaralar
|0.00
|Patates
|-0.12
|Taze balık
|-0.16
|Tavuk eti
|-0.75
|Diğer sağlık ürünleri (hasta bezi vb.)
|-0.98
|Çeşitli küçük aksesuarlar (pil, ampul vb.)
|-1.17
|Seyahat malzemeleri ve diğer kişisel aksesuarlar
|-1.70
|Bebek giyim
|-3.34
|Çocuk ve bebek ayakkabısı
|-3.48
|Erkek ayakkabısı
|-3.95
|Kadın ayakkabısı
|-4.47
|Erkek giyim
|-5.37
|Kadın giyim
|-5.91
|Çocuk giyim
|-8.13