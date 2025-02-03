Bakan Şimşek: Dönemsel etkilerle aylık enflasyon arttı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün açıklanan ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ocak ayı enflasyonu açıklandı Haberi Görüntüle

Bakan Şimsek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ocakta yıllık enflasyon geçen yıla göre 23 puan azalarak yüzde 42,1’e geriledi. Kararlılıkla uyguladığımız politikalarla temel mallarda yıllık enflasyon yüzde 24 ile son 38 ayın en düşük seviyesinde. Hizmet enflasyonu ise geçen yıla göre 27 puan gerileyerek yüzde 62,9 oldu.

Dönemsel etkilerle aylık enflasyon arttı. Ancak programımızın diğer adımlarıyla birlikte bütçe imkânları dâhilinde enflasyon hedefiyle uyumlu belirlediğimiz yönetilen ve yönlendirilen fiyatların da katkısıyla son 4 yılın en düşük ocak ayı verisi gerçekleşti. Maliye politikasındaki duruşumuz, talepteki dengelenme ve arz yönlü adımlarımızla enflasyondaki düşüş devam edecek."