Enflasyon sepeti güncellendi

TÜİK her yıl olduğu gibi bu yıl da TÜFE metadoloji dökümanını yayımladı. Bu belgede enflasyon hesaplaması ve sepetinde yapılan güncellemeler açıklandı.

Buna göre 2024'te enflasyon sepetinde 406 madde yer alırken 2025'te bu sayı 407'ye çıktı.

Yapıkan açıklamaya göre bu yıl madde listesine implant tedavi ücreti, elektrikli otomobil ve güneş gözlüğü eklendi. Buna karşılık kadın pardesüsü ve şemsiye listeden çıkarıldı.

EĞİTİM VE SAĞLIĞIN AĞIRLIĞI ARTTI

TÜFE hesaplamalarında kullanılacak ana grup ağırlıkları da belirlendi. Buna göre, gıda ve alkolsüz içeceklerin ağırlığı yüzde 24,98'den yüzde 24,97'ye, alkollü içecekler ve tütünün ağırlığı yüzde 3,75'ten yüzde 3,52'ye, ulaştırmanın ağırlığı yüzde 17,35'ten yüzde 15,34'e, ev eşyasının ağırlığı ise yüzde 8,12'den yüzde 7,67'ye düşürüldü.

Buna karşılık giyim ve ayakkabının ağırlığı yüzde 6,94'ten yüzde 7,16'ya, konutun ağırlığı yüzde 14,2'den yüzde 15,22'ye, sağlığın ağırlığı yüzde 3,71'den yüzde 4,09'a, eğitimin ağırlığı yüzde 1,79'dan yüzde 2,30'a haberleşmenin ağırlığı ise yüzde 3,33'den yüzde 3.62'ye çıktı.