Ardahan, Kars ve Ağrı'da kar yerini soğuk havaya bıraktı

Ardahan, Kars ve Ağrı'da kar yağışı sonrası soğuk hava etkili oluyor.

Ardahan'da dün aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası termometreler gece sıfırın altında 17 dereceyi gösterdi.

Soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu, ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

Göle ilçesinde de gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 22 derece kaydedildi.

Dondurucu soğukların yaşandığı ilçede kırağı oluştu.

- Kars

Kars'ta da kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 17 derece ölçüldüğü kentte, bitkiler ve ağaçlar kırağıyla kaplandı.

Kafkas Üniversitesi ve Kars Kalesi Dereiçi mevksinde kırağı tutan ağaçlar güzel manzaralar oluşturdu.

Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava ve yoğun sis etkili oldu.

Kars-Erzurum kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

İlçedeki bazı şelale ve çeşmeler de buzla kaplandı.

- Ağrı

Ağrı'da ise kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar etkili oluyor.

Termometrelerin gece sıfırın altında 18 dereceyi gösterdiği kentte, bazı vatandaşlar soğuktan korumak için araçlarının üzerini battaniye ve brandalarla örttü.

Sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi düştü.