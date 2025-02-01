Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Cevdet Yılmaz: Üniversitelerin birbirinin kopyası olmasını istemiyoruz (2)

        ENFLASYON31 PUAN GERİ GİTTİCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ardahan'da AK Parti İl Kongresi'ne katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 15:32 Güncelleme: 01.02.2025 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cevdet Yılmaz: Üniversitelerin birbirinin kopyası olmasını istemiyoruz (2)
        ABONE OL

        ENFLASYON31 PUAN GERİ GİTTİ

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ardahan’da AK Parti İl Kongresi’ne katıldı. Partililer tarafından karşılanan Yılmaz, Kazım Karabekir Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kongrede konuştu. Enflasyonun 31 puan geri gittiğini belirten Yılmaz, "Geçen yıl yeni bir program başlattık, enflasyonu düşürmek, yeniden tek haneli rakamlara indirmek için. Adım adım bunu hayata geçiriyoruz. Geçen haziran ayında düşüş eğilimi başladı. Hazirandan yıl sonuna kadar 31 puan geriye gitti enflasyon. Şimdi önümüzdeki dönem ocaktan başlayarak yıllık enflasyonda düşüş devam edecek. Geçen yılı yüzde 44 enflasyonla kapattık. Bu yılın sonunda göreceksiniz yüzde 20 küsuratlı bir enflasyonla tahminlerimiz o şekilde oralara ulaşacağız. 2026-27'lerde de yeniden ülkemizi tek haneli enflasyona taşıyacağız. Buna kararlıyız. Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi, güçlü kadrolarla bunu başarıyoruz. Sadece para politikasıyla değil maliye politikası yapılan reformlarla bunu hayata geçiriyoruz. Enflasyonun düştüğü bir ortamda büyümemizi devam ettiriyoruz. 2023'te dünya yüzde 3, büyürken biz yüzde 5 üzerinde büyüdük. Geçen yıl enflasyonla mücadele kapsamında daha dengeli bir büyüme sağlamayı hedefledik. Dünya ortalamaları civarında yüzde 3 civarında bir büyüme sağladık. Henüz tam son netice çıkmış değil ama tahminlerimiz yüzde 3- 3,5 arasında bir büyüme. Enflasyonla mücadele ederken büyümek kolay bir şey değil. Biz bunu başardık" diye konuştu.

        ÜRETMEZSENİZ NEFESİNİZ KESİLİR

        Depremin yükünün 2 yıldaki faturasının 2,6 trilyon Türk Lirası olduğunu belirten Yılmaz, "Şu son 2 yılda depreme harcadığımız para 2.6 trilyon Türk Lirası. Dolar olarak söylersek yaklaşık 70 milyar dolar. Dile kolay. İyi ki istikrarlı, güçlü bir yönetimimiz var. Dünyanın en büyük şantiyesini deprem bölgelerinde sürdürüyoruz. Bu yılın sonuna kadar tamamlayacağız işimizi. Bu yıl sonu bilemediniz gelecek yılın ilk döneminde 450 bin konutu, iş yerini vatandaşımıza teslim edeceğiz. Böylece depremin yükü bütçemizden kalkmış olacak. Bütçeden depremin yükü kalkınca önümüzde bir bütçe imkanı olacak. O imkanı biz iki amaçla kullanacağız. Bir halkımızın refahını artırmak, ikincisi üretimi desteklemek. Çiftçisiyle, sanayicisiyle, ihracatçısıyla reel sektörü, üretimi daha çok desteklemek. Çünkü üretmezseniz, bir yerden sonra nefesiniz kesilir. Üreteceğiz ki ekonomimiz sağlam bir zeminde büyüsün. Büyümenin nimetlerini de bütün toplumsal kesimlerle paylaşalım" dedi.

        Yılmaz, kongredeki konuşmasının ardından Ardahan Valiliğini ziyaret etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İzmir tarihinin en karanlık dönemini yaşıyor"
        "İzmir tarihinin en karanlık dönemini yaşıyor"
        AKOM açıkladı! İstanbul'a kar yağacak mı?
        AKOM açıkladı! İstanbul'a kar yağacak mı?
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Eliz bebek 2 aylıktı! Annesi emzirirken öldü!
        Eliz bebek 2 aylıktı! Annesi emzirirken öldü!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Türkiye'de ilk kez görüldü
        Türkiye'de ilk kez görüldü
        En sık görülen 5 rüya!
        En sık görülen 5 rüya!
        Gereksiz vitamin alanlara uyarı!
        Gereksiz vitamin alanlara uyarı!
        Fenerbahçe'de Saint-Maximin gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Saint-Maximin gelişmesi!
        Bu köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Bu köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Alvaro Morata, Aslan oluyor!
        Alvaro Morata, Aslan oluyor!
        Başkanların skandal yasak aşkları
        Başkanların skandal yasak aşkları
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        İstanbul'un enflasyonu yüzde 48,4
        İstanbul'un enflasyonu yüzde 48,4
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj
        Tüfekle vurulan genç kadın öldü! Dini nikahlı eş gözaltında!
        Tüfekle vurulan genç kadın öldü! Dini nikahlı eş gözaltında!
        Refah sınır kapısı yeniden açıldı
        Refah sınır kapısı yeniden açıldı

        Benzer Haberler

        Ardahan, Kars ve Ağrı'da kar yerini soğuk havaya bıraktı
        Ardahan, Kars ve Ağrı'da kar yerini soğuk havaya bıraktı
        Ardahan'da sis etkili oldu
        Ardahan'da sis etkili oldu
        Çoban köpeği, kurt sürüsüne tek başına karşı koydu
        Çoban köpeği, kurt sürüsüne tek başına karşı koydu
        Ardahan İl Jandarma Komutanlığından "operasyonlarımız devam ediyor" paylaşı...
        Ardahan İl Jandarma Komutanlığından "operasyonlarımız devam ediyor" paylaşı...
        Kura Nehri'nde oluşan buharlaşma gün batımıyla görüntülendi
        Kura Nehri'nde oluşan buharlaşma gün batımıyla görüntülendi
        Arazi aracıyla buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde gezinti yaptı
        Arazi aracıyla buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde gezinti yaptı