Citroen 4 ayda 3 yeni modeli Türkiye'ye getirecek

Stellantis'in Fransız temsilcilerinden Citroen, 2025'te birden fazla modelini Türkiye'ye getirmek için hazırlanıyor.

Şubat ayında makyajlı C4 ve C4X modellerini Türkiye'de satışa sunacak olan Citroen, Mayıs ayında ise B-SUV modeli C3 Aircross'un yeni neslini Türkiye'ye getirecek.

Her iki modeli de henüz Türkiye topraklarına ayak basmadan Avrupa lansmanında yakından deneyimleme fırsatı bulduk.

Önceki hafta İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen sürüş etkinliğinde ilk kez tanıştığımız iki Fransız model de, markanın geleceğinde önemli yer oynayacak.

DIŞARIDA 'DEVRİM', İÇERİDE 'EVRİM'

Bu modellerden Türkiye'ye daha önce gelecek olan C4 ailesinden bahsetmek gerekirse, öncelikle hem hatchback hem de sedan versiyonun makyajla birlikte yepyeni bir görünüm kazandığı söylenebilir. Profilden herhangi bir değişikliğin bulunmadığı otomobilde, ön ve arka kısımda ise önemli tasarım değişiklikleri yer alıyor.

REKLAM

Aracın ön yüzünde artık tek far anlayışına geçiş yapılırken, her iki otomobilde de Citroen'in yeni logosuna yer verilmiş durumda. C4'ün arka tasarımı da makyaj öncesine göre bir hayli değişmiş. Fakat, sedan versiyonda arka tasarımdaki makyaj operasyonu daha sınırlı tutulmuş. Yapılan değişiklikler göz önüne alındığında, dış tasarım olarak C4'ün makyajdan çok sanki bir nesil değişimi yaşadığı bile sanılabilir.

Kabin içinde ise, dışarıdakinin aksine herhangi bir tasarımsal yenilik bulunmuyor. Bunun yerine, var olan ekranların kullanımı ve grafik kaliteleri iyileştirilmiş. Yani, C4'ün dışında 'devrim' niteliğindeki değişimler, kokpitte ise yerini 'evrime' bırakmış.

Citroen tarafından yapılan açıklamaya göre, C4'ün koltukları da elden geçirilmiş. Koltukların 15 mm daha kalınlaştırılan köpük yapısı sayesinde, makyaj öncesinde gereğinden fazla yumuşak olan ve uzun yolcuklarda bel ağrısına yol açabilen koltuklar artık daha konforlu hale gelmiş. Barselona çevresinde yaklaşık 200 kilometrelik bir güzergahta yaptığımız sürüş esnasında bu değişimi net bir şekilde fark ettik.

Öte yandan, sürücü bilgi ekranı da makyaj öncesine göre büyümüş ve 7 inch olarak boyutlandırılmış. Bu sayede artık daha çok bilgi bu ekrandan takip edilebiliyor.

REKLAM Süspansiyon sistemi de yeniden yapılandırılan otomobil, sürüş sırasında dengeli bir yapı sunuyor. Yüksek hızlarda süzülme hissi yaşatan makyajlı C4, arkadaki torsiyona rağmen engebeli geçişlerde darbeleri iyi absorbe ediyor. Her ne kadar elimizde bir veri olmasa da, otoyol sürüşlerinde aracın genel ses yalıtımının da iyileştirildiğini not ettiğimizi de söylemek gerek. 115 kW gücündeki elektrikli ë-C4 ve ë-C4 X modelleri dışında, C4’te yeni 136 HP gücündeki 48 V hibrit teknolojili güç-aktarma sistemine sahip versiyon da satın alınabilecek. Ayrıca her iki modelde 1.2 PureTech 130 EAT8 versiyonu sunulmaya devam edilecek. 7 KİŞİ BİRDEN TAŞIYABİLECEK Makyajlı C4'ün ardından, gelelim Mayıs ayında Türkiye'de satışa sunulacak yeni nesil C3 Aircross hakkındaki izlenimlerimize... En başta, yeni C3 Aircross'un Stellantis'in geleceğinde büyük yer tutması beklenen Opel Frontera ve Fiat Grande Panda gibi modeller ile aynı platformu paylaştığını belirtelim. Çin'den gelen zorlu rekabet ile başa çıkmak adına geliştirilen daha verimli ve ekonomik Smart Car platformu üzerinde şekillenen yeni C3 Aircross, tasarım olarak Citroen'in 'Oli' konseptinden esinlendiğini gizlemiyor. Yerini aldığı modele göre daha kaslı ve sert hatları ile dikkat çeken otomobil, 4.39 metre uzunluğa ve 1.66 metre yüksekliğe sahip. Otomobil 5 kişilik oturum düzeninde 460 litre bagaj hacmi sunuyor. REKLAM Ama asıl önemli olan kısım ise, yeni C3 Aircross isteğe bağlı olarak 7 kişilik olarak da alınabiliyor. 7 kişilik düzende arkada bir bagaj kapasitesinden bahsetmek maalesef pek mümkün değil. Fakat, 7 kişilik yolculuk özellikle kısa mesafelerde birçok aileye kullanım kolaylığı sağlayacaktır. Ölçüler ve teknoloji anlamında Opel Frontera ile neredeyse aynı olan C3 Aircross, dış tasarımında olduğu kadar kabin içinde de Opel cephesinden ayrılıyor. Kokpit tasarımı yeni nesil C3 ile birebir aynı olan Fransız B-SUV, sürüş olarak hem kardeşi C3'ten hem de Alman kuzeni Opel Frontera'dan ayrışıyor. Frontera'nın dinamik sürüşünün aksine, daha konforlu yapısı ile dikkat çeken C3 Aircross, C3'e kıyasla ise yolda daha 'olgun' hissettiriyor. Yeni C3 Aircross 136 HP gücündeki 48V hibrit teknolojisine sahip güç-aktarma sistemi ve tamamen elektrikli olmak üzere iki farklı güç ünitesi ile sunuluyor.

Tamamen elektrikli versiyon, 300 km'nin üzerindeki menzil sunuyor. Bu versiyon, 44 kWsa LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya teknolojisi ile birlikte 83 kW/113 HP gücünde bir motora sahip. 48V hibrit teknolojisine sahip versiyonda ise, hibrit uygulamalar için özel olarak geliştirilen ve yüzde 40’ı tamamen yeni bileşenlerden oluşan yeni nesil 1.2 PureTech motor görev yapıyor. 1.199 cc hacme sahip bu 3 silindirli motor, toplamda 136 HP güç üretiyor. Bu motor, zeminin altında bulunan 48 V lityum-iyon batarya ile çalışan 21 kW/28 HP elektromotor ve e-DCT elektrikli çift kavramalı otomatik şanzımanla birleştiriliyor. REKLAM FİYATI ALMAN KUZENİNDEN DAHA REKABETÇİ OLACAK Barselona'daki etkinlikte konuştuğumuz Citroen'in Fransa genel merkezinden gelen yetkililer, C3 Aircross'un segmentinin 'ana oyuncusu' olmasını hedeflediklerini vurguluyor. Bu kapsamda, Opel'in 2025 yılında Citroen C3 Aircross ile aynı güç seçenekleri, aynı platform ve aynı ölçülere sahip Frontera'yı satışa sunacağını hatırlatmamız üzerine ise, Fransız yetkililer Türkiye'de Citroen C3 Aircross'un fiyatının Frontera'dan daha uygun olabileceğinin işaretini vermekten çekinmediler. C3 Aircross'un Avrupa fiyatları ise 19 bin 700 Euro'dan başlıyor. Hibrit modeller 25 bin 800 Euro'dan, elektrikli modeller ise 27 bin 400 Euro'dan başlayan fiyatlar ile Avrupa'da satışa sunulacak. Yılın üçüncü çeyreğinde ise seriye 400 kilometrelik bir versiyon da eklenecek. Son olarak, markanın 'amiral gemisi' modeli olan C5 Aircross'un ikinci neslinin de Avrupa satışlarına yıl bitmeden başlanacağını yine Fransız yetkililerden öğrendik. '2025'TE 1 MİLYON ÜSTÜ PAZAR BEKLİYORUZ' Öte yandan, Fransız markanın gelecek planları ile açıklamalarda bulunan Citroën Türkiye'nin yeni Genel Müdürü Bora Duran, 2025'te elektrifikasyona daha fazla önem vereceklerini söyledi. Duran, markanın Türkiye'deki satışlarının birçok ülkeyi geride bıraktığını da anlatarak, "Avrupa satışlarında 4'üncü ülke konumuna geldik. Bu durum, Türkiye olarak her yıl daha güçlendiğimizi gözler önüne seriyor" dedi. Türkiye'de pazarın artık belli bir satış temposuna ulaştığını da aktaran Duran, "Geçen yılın başında pazarın çok da iyi geçmeyeceği gibi genel bir kanı var iken biz iyimser tutumumuzu korumuş ve en az bir milyonluk bir pazar olacağını öngörmüştük. Bu yıl da bu öngörümüzün paralelinde bir milyonun üzerinde bir pazar bekliyoruz" görüşlerini paylaştı.