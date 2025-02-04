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        Ardahan'da kar etkili oldu

        Ardahan, yağan karla beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 22:25 Güncelleme: 04.02.2025 - 22:25
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        Ardahan'da kar etkili oldu
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        Ardahan, yağan karla beyaza büründü.

        Kentte gün içinde etkili olan soğuk hava ve sis, yerini kara bıraktı.

        Akşam saatlerinde başlayan yağış, kent merkezi ile ova bölgesinde etkisini artırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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