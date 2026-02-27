Ardahan'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan 11 araç kurtarıldı
Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 11 araç, ekiplerce kurtarıldı.
Kentin birçok noktasında etkili olan olumsuz hava koşulları ulaşımı aksatıyor.
Kentin güney ve kuzey çevre yolları ile hastane ve otogar çevresindeki farklı noktalarda bazı araçlar yolda kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, mahsur kalan 11 aracı bulundukları yerden halat yardımıyla kurtardı.
