        Ardahan Haberleri

        Doğu Anadolu'da 2 bin 454 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır, Erzincan, Tunceli ve Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 bin 454 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 12:02
        Erzurum'da etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Kar nedeniyle 1167 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan'da 132, Kars'ta 212, Iğdır'da 13, Tunceli’de 92, Erzincan'da 494 ve Ağrı'da 344 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

