Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Haberleri

        Ardahan'da kardan kapanan yollar kontrollü olarak ulaşıma açıldı

        Kar ve tipi nedeniyle kapanan Ardahan-Kars arasındaki yollar, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 15:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da kardan kapanan yollar kontrollü olarak ulaşıma açıldı

        Kar ve tipi nedeniyle kapanan Ardahan-Kars arasındaki yollar, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

        Kent genelinde etkili olan kar ve yoğun tipi ulaşımı aksatıyor.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan Ardahan-Kars kara yolunun Hasköy mevkisinde karla mücadele çalışması yapıldı.

        Çalışmanın ardından, karayolları ekipleri yolu kontrollü olarak açtı.

        Çıldır ve Göle-Kars bağlantı yolları da ağır tonajlılar hariç araçlara açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette istenen ceza belli oldu!
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette istenen ceza belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        TMSF safkan İngiliz kısrağı ile tayını satışa çıkarıyor
        TMSF safkan İngiliz kısrağı ile tayını satışa çıkarıyor
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Üniversitedeki bıçaklı saldırıda kritik tablo!
        Üniversitedeki bıçaklı saldırıda kritik tablo!
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        "Trump olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi" iddiası
        "Trump olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi" iddiası
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Torununu ve kızını kaybetti! Kendisi de kalp krizi geçirdi!
        Torununu ve kızını kaybetti! Kendisi de kalp krizi geçirdi!
        "Sütten çıkmış ak kaşık değiller!"
        "Sütten çıkmış ak kaşık değiller!"
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        "Yalnızlık kötü"
        "Yalnızlık kötü"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş'tan TFF'ye +5 başvurusu!
        Beşiktaş'tan TFF'ye +5 başvurusu!

        Benzer Haberler

        Posof'ta kar esareti
        Posof'ta kar esareti
        Doğu Anadolu'da 2 bin 454 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Doğu Anadolu'da 2 bin 454 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Ardahan'da 132 köy yolu ulaşıma kapandı
        Ardahan'da 132 köy yolu ulaşıma kapandı
        Karda mahsur kalanların imdadına AFAD yetişti
        Karda mahsur kalanların imdadına AFAD yetişti
        Ardahan'a erken gelen leylekler kara yakalandı
        Ardahan'a erken gelen leylekler kara yakalandı
        Ardahan-Kars kara yolu kar ve tipi yüzünden ulaşıma kapatıldı
        Ardahan-Kars kara yolu kar ve tipi yüzünden ulaşıma kapatıldı