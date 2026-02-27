Ardahan'da kardan kapanan yollar kontrollü olarak ulaşıma açıldı
Kar ve tipi nedeniyle kapanan Ardahan-Kars arasındaki yollar, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
Giriş: 27.02.2026 - 15:15 Güncelleme:
Kent genelinde etkili olan kar ve yoğun tipi ulaşımı aksatıyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan Ardahan-Kars kara yolunun Hasköy mevkisinde karla mücadele çalışması yapıldı.
Çalışmanın ardından, karayolları ekipleri yolu kontrollü olarak açtı.
Çıldır ve Göle-Kars bağlantı yolları da ağır tonajlılar hariç araçlara açıldı.
